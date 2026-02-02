El Xerez CD confirma la baja del centrocampista Hugo Díaz

Aunque era un secreto a voces, el Xerez CD ha confirmado este lunes la baja del centrocampista Hugo Díaz. Jugador y club han rescindido el contrato que les unía por mutuo acuerdo, dejando así libre una de las fichas senior que necesitaba la entidad para poder inscribir a su último refuerzo, el delantero Chuma.

Hugo Díaz llegó al Deportivo a finales del pasado mes de agosto, casi en el último tramo del mercado estival, procedente de la Gimnástica Segoviana, club en el que había militado las últimas campañas. A sus 29 años, el centrocampista llegaba al Xerez avalado por una buena trayectoria y sobre todo por su experiencia dentro de la categoría. Sin embargo, el lastre de no haber realizado la pretemporada a las órdenes de Galiano, lastró de inicio las posibilidades del coruñés, que en ningún momento ha gozado de la confianza del técnico.

El gallego debutó como titular en la jornada doce ante el Yeclano, quizás el partido en el que más brilló, provocando un penalti que resultó fundamental para la victoria azulina. Luego, Galiano le dio continuidad frente al Real Jaén y frente al UCAM, y a partir de ahí volvió al banquillo. En total ha disputado 14 partidos de Liga, acumulando 423 minutos, y un partido de Copa contra el Molinense. Como suplente saltó al campo en 11 ocasiones.

El Xerez CD le ha agradecido, a través de un comunicado, "los servicios prestados", además de "desearle mucha suerte en sus próximos retos deportivos y personales".