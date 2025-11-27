Xerez CD-Real Jaén, dos históricos en el lugar no deseado

Chapín será escenario este domingo (18:00) de uno de los duelos más clásicos de fútbol andaluz, especialmente en Tercera y la extinta Segunda B, aunque también hubo varios interesantes en el fútbol profesional. Cara a cara nuevamente Xerez CD y Real Jaén, dos escuadras que no se ven las caras en partido oficial desde 2002 curiosamente en Segunda A. Desde entonces, a ambos clubes les ha tocado remar a contracorriente y han tenido que superar infinidad de obstáculos para alcanzar la categoría en la que militan actualmente y ocupar puestos de privilegio.

El Xerez CD cumple su segunda temporada en Segunda Federación y espera a un rival recién ascendido vía play-off procedente del Grupo IX de Tercera RFEF en la quinta plaza con 21 puntos después de un importante triunfo ante el Yeclano en La Constitución por 1-3, un campo en el que los azulgranas no habían perdido ni encajado goles, aunque mermado por las bajas por sanción de Adri, Ismael y Charaf y por lesión de Ricky y las dudas de Josete y Chacartegui. Los de Manolo Herrero también están instalados en la zona alta de la tabla desde el inicio de la competición y, en estos momentos, son octavos con 17 y encaran este compromiso con la moral que les otorgó su victoria ante el Recreativo de Huelva en un encuentro loco, que se resolvió en el descuento. Da Costa adelantó al Decano en el 83', empató Maroto en el 88' y Sako firmó la remontada en el 93'.

Xerecistas y jiennenses se han enfrentado en liga en Jerez en 27 oportunidades, con resultados para todos los gustos, pero la mayoría se decantan del lado azulino. El Deportivo ganó trece partidos, empató seis y perdió ocho. El último enfrentamiento es especialmente recordado por los aficionados azulinos. El equipo, de la mano de un Bernd Schuster que causó sensación en su estreno como técnico en España, peleaba nada más y nada menos que por el ascenso a Primera cuando nadie lo esperaba. La primera parte de la liga la disputó en el exilio de El Palmar de Sanlúcar y en enero regresó a Jerez para jugar en un renovado campo de La Juventud, ya que Chapín estaba en obras de cara a los Juegos Ecuestres Mundiales.

Julio Pineda, en el momento de anotar el gol del triunfo ante el Jaén en La Juventud. / Pascual

Julio Pineda, protagonista

El 24 de febrero de 2002, el Xerez CD venció al Jaén por 1-0 en un duelo intenso que se decantó del lado local en el descuento. Julio Pineda, en el área pequeña, marcó tras un rechace del portero en un saque de esquina botado por Jordi Lardín, el tercero consecutivo. La victoria acercaba a los azulinos más a su sueño, ya que todos sus rivales directos -Atlético de Madrid, Recreativo de Huelva, Oviedo y Racing de Santander- pincharon en esa jornada, que era la 29ª. Se colocaba segundo con 52 puntos, con el cuadro colchonero líder con 59. Esa campaña terminó con decepción y el Deportivo, inmerso en problemas económicos, deportivos y extradeportivos, no pudo alcanzar la gloria.

Los Xerez-Jaén también han dejado una de las goleadas más importantes del cuadro azulino como local. Llegó en el 5 de diciembre de 1954 también en Segunda División en su Grupo II, cuando esta categoría dividía a España en Norte y Sur. En el Domecq, los xerecisas se impusieron por 9-1. Hernández anotó dos dianas (5' y 25), Areta cuatro (10', 43', 50' y 88'), tres Ayestarán (35', 55' y 63'). Méndez hizo el tanto del honor visitante en el 73', que suponía el 8-1. La goleada más grande lograda por el Deportivo llegó varias temporadas después frente al Atlético Sanluqueño, 12-1, en la 58-59 y en Tercera.

La derrota más dura para los xerecistas llegó en la temporada 97/98 y también en el fútbol profesional en un curso aciago, ya que los azulinos descendieron. El 2 de mayo de 1998 despidieron la campaña en Segunda A con una derrota por 0-3 en un mal partido, con muchos fallos defensivos. Fernando Niño, en propia puerta, Sellimi y Puche marcaron.

De la Calzada se verá las carfas el domingo con su exequipo, en el que militó cuatro temporadas en dos etapas diferentes. / Manuel Aranda

Intercambio de roles

Esta campaña, Xerez CD y Jaén cuenta con jugadores que han defendido las dos camisetas y el encuentro será especial para el guardameta xerecista De la Calzada, que además es jiennense de nacimiento. El portero azulino se estrenó con la camiseta del equipo de su ciudad con 20 años en la 14/15 en Segunda B y disputó 17 partidos y, luego, tras pasar por las canteras de Betis y Valencia, regresó para jugar tres temporadas más en Tercera, desde la 18/19 hasta la 20/21.

Al frente de la dirección deportiva del Real Jaén se encuentra Manolo Chumilla, que también sabe lo que es defender la camiseta del Deportivo. El centrocampista militó en el conjunto xerecista un curso, 95/96. Llegó avalado por una excelente trayectoria, pero no tuvo suerte y su paso por la entidad azulina estuvo marcada por las lesiones. Disputó 22 partidos y anotó cuatro goles. Ahora, como técnico, cuenta con dos exazulinos en su equipo, el central Pavón, que en el Deportivo de Emilio Fajardo jugó 22 partidos y marcó un gol, y el joven centrocampista sub-23 Manu López, con ficha del filial, pero que actuaba a las órdenes de Checa el curso del ascenso a Segunda Federación. Aunque fue convocado en catorce oportunidades, únicamente participó en dos choques, los dos contra el Atlético Espeleño.