Las claves del próximo rival del Xerez CD: sin gol y descalabro en los minutos finales

El Xerez CD ofreció buenas y malas sensaciones en su visita al Águilas del pasado fin de semana. Los xerecistas realizaron una gran primera parte en El Rubial, dominaron a un rival al que sometieron en los primeros cuarenta y cinco minutos y sólo les faltó el gol, que pudo llegar en las acciones de Jaime López a los dos minutos del encuentro o en el disparo de Moussa que Salcedo sacó a córner con una gran intervención. Pero de Jekyll se pasó a Hyde y en la segunda mitad el Deportivo apenas hilvanó jugadas, dio un claro paso atrás ante el empuje de los locales y anduvo falto de personalidad y 'sin rastro' de jugadores como Ismael y Charaf, que en la primera parte acapararon el balón.

El Deportivo dio por bueno el punto sumando en un campo complicado y ahora debe hacerlo bueno logrando el triunfo en Chapín este próximo domingo frente al Estepona. El choque arrancará a las seis de la tarde y los xerecistas, que suman 4 puntos de 9 posibles tras las tres primeras jornadas disputadas, deben sacar adelante el encuentro para no perder comba con los equipos de la zona alta y antes de afrontar un mes de octubre durísimo con los desplazamientos a Melilla (domingo 5 de octubre, 12:00 horas) y Huelva y los partidos en casa contra Almería B -quizá el más asequible- y Deportiva Minera.

Los azulinos han tenido este martes jornada de descanso y retoman la actividad este miércoles en el Anexo de Chapín a partir de las 11:30 horas. El jueves, el plantel que entrena Diego Galiano se ejercitará en el Municipal de Chapín y el sábado regresará al Anexo (11:30), trabajando en la jornada del viernes en Picadueñas. El técnico está a la espera de la evolución de Zelu, al que reservó en Águilas debido a unas molestias que no remitieron. Moi, que se perdió el choque en El Rubial por enfermedad, ya está listo.

Mal inicio del rival

El Estepona llegará a Chapín en puestos de descenso y siendo uno de los cinco equipos que todavía no conoce el triunfo esta temporada. Los malagueños iniciaron la temporada con un empate a uno en el Francisco Muñoz Pérez ante el Linares Deportivo. Castedo adelantó al equipo de Mikel Llorente en la primera parte y el triunfo se le escapaba en el descuento empatando el choque Diego Talaverón. Una semana más tarde, primera derrota de la temporada en casa de la Deportiva Minera con otro gol encajado en el último minuto (obra de Alarcón) y el pasado fin de semana, otra decepción en su feudo, esta vez ante el Recreativo de Huelva.

Mikel Llorente, técnico del Estepona.

Los últimos minutos se le están atragantando al cuadro esteponero, ya que los tres goles que llevan encajados hasta el momento han llegado más allá del minuto 80 de partido. En la primera jornada, el Linares le empataba en el descuento, contra la Minera recibía el 1-0 en el 89' y el Decano se llevaba los tres puntos de tierras costasoleñas con el gol de Caye Quintana en el 82' de partido.

Además, los costasoleños sólo vieron puerta en la primera jornada y llevan dos partidos sin marcar y sin tener demasiadas oportunidades, mientras que enfrente estará un Deportivo que no encajó ni en Chapín contra el Antoniano ni en Águilas: "El inicio de liga en cuanto a resultados es el que es. Las bastantes cosas que estamos haciendo mal las tenemos que hablar dentro del vestuario e intentar solucionarlo lo antes posible", comentaba el técnico esteponero, Mikel Llorente, a la finalización del partido contra el Recreativo de Huelva.

El míster reconoce el mal momento anímico y de confianza de su equipo, que "una vez que encajamos un gol nos cae como una losa encima y al equipo le cuesta. Es cuestión de efectividad, no tener más o menos posesión, cuando no tienes efectividad y no aprovechas tu momento el rival va a tener sus oportunidades. El equipo tiene que dar un paso adelante".

Mismo once

Llorente ha repetido alineación en las tres primeras jornadas, aunque en Jerez variará el equipo e incluso puede que el sistema en busca de soluciones. "Desde que soy entrenador creo que es la primera vez que repito tres alineaciones seguidas. Da igual lo que hagas, se te va a cuestionar en base al resultado. Elijo a los 11 que considero que nos van a ayudar a ganar. Soy muy optimista y me veo ganando el domingo en Chapín" y aunque "no me siento cuestionado", sabe que "los entrenadores tenemos fecha de caducidad y es en base de los resultados. Para un entrenador no hay proyectos ni objetivos".