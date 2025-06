El Xerez CD firma a Ismael Gutiérrez, centrocampista del Linares

Ismael Gutiérrez (Los Palacios y Villafranca, 07/08/2000) será nuevo jugador del Xerez CD en las próximas horas. El centrocampista terminó la pasada temporada en el Linares Deportivo, escuadra en la que recaló en el mercado de invierno como agente libre, ya que no tenía equipo desde que abandonó el Mérida en Primera Federación en junio. Con los jiennenses disputó catorce partidos, fue titular en diez, acumuló 785 minutos, anotó un gol, al Xerez DFC (4-0), y se midió al Deportivo en el último partido de liga disputado en Chapín (2-0). La contratación del hispalense por el Deportivo la ha adelantado el periodista Ángel García (Cazurreando) y ha sido confirmada por este Diario. Las negociaciones están muy avanzadas y a punto de cerrarse.

Ismael se formó en las categorías inferiores del Real Betis Balompié, llegó a debutar con la primera plantilla en el curso 19/20 y también disputó una eliminatoria de Copa del Rey. Con la elástica del primer plantel verdiblanco se estrenó en Faro ante el Sheffield United y su primera aparición en liga fue ante Osasuna.

En enero de 2020 fue cedido al Deportivo Alavés, también en LaLiga, pero no llegó a debutar y en verano lo fichó el Atlético Madrid para su filial en Primera Federación, el curso siguiente jugó cedido en el Málaga CF, en Segunda División, y después recaló en el CF La Nucía (22-23), equipo con el que jugó 33 partidos y se reencontró con su mejor versión. Su buen año llamó la atención del Mérida AD. En el conjunto romano tomó parte en un total de 23 encuentros, 12 de ellos como titular y acumuló 1.016 minutos, pero no renovó. No le convencieron las ofertas que recibió el pasado verano y el centrocampista optó por quedarse sin jugar, hasta que en el mercado de invierno dio el paso de enrolarse en las filas del Linares. Ahora, no ha dudado en dar el sí al Xerez CD, entidad con la que tiene un acuerdo prácticamente cerrado.

El trabajo se le acumula a la dirección deportiva del Xerez CD, que este viernes cerró la renovación de Nané y también se interesó por el joven centrocampista sub-23 Mario Vela del Atlético Antoniano. Hasta el momento, el club ha confirmado la continuidad de su goleador, Josete y Adri Rodríguez y ha confirmado las salidas de Geovanni, Isma Gil, Diego Domínguez, Santisteban y Miguel Reina, que ha firmado por el Dos Hermanas. Igualmente, la entidad tiene muy adelantadas las llegadas de Chacartegui, Jaime López y Javi Rodríguez, del Antoniano los tres.