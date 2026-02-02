Charaf: "No hay que tener miedo de decir que vamos a por todo"

El Xerez CD se reencontró con el triunfo ante el Melilla gracias a un tanto de Charaf. El sevillano cuajó un extraordinario partido y además logró el gol que le dio los tres puntos a un Deportivo que se mantiene tercero en la clasificación y a dos puntos del ascenso directo, puesto de líder que es de nuevo para el Águilas después de derrotar al Yeclano en La Constitución y aprovechar el empate del UCAM frente al Extremadura.

El palaciego se mostraba feliz por el gol, su segundo esta temporada, y la victoria que les hizo quitarse el mal sabor de boca de la derrota en Lebrija contra el Antoniano, donde "las sensaciones no fueron buenas. Nos propusimos sacar este partido por lo civil o lo criminal y nos ha salido muy bien", aunque reconoció que el equipo estuvo mucho mejor en la primera parte que en una segunda en la que bajó mucho: "Es una cosa que hemos hablado, no sé por qué nos pasa, si lo supiéramos ya lo habríamos arreglado, pero es verdad que en las primeras partes le metemos tanta intensidad y jugamos con tanto ritmo que nos cuesta en la segunda. Parece que cuando nos ponemos por delante nos conformamos y eso no debe ser así, porque los rivales, aunque no nos suelen hacer ocasiones, aprietan y en cualquier jugada te empatan y te quedas con cara de tonto. La de Larguero, por ejemplo, de Julio. Le he rezado a todos los dioses para que no entrara", explicó.

Charaf fue protagonista de una jugada al filo del descanso que pudo ser el 2-0, recibió el empujón de Pelón y cree que fue un penalti "clarísimo, es imposible que yo me tire ahí, porque tenía al portero a cinco metros, venía de hacer gol, quería hacer otro, tenía ya entre ceja y ceja la portería y me pega un empujón por detrás, que es que me pego con la cabeza en el suelo. No entiendo por qué no me lo ha pitado".

El sevillano, muy feliz tras anotar el 1-0. / Miguel Ángel González

También desgranó la jugada del gol, que a tenor de sus palabras estaba preparada: "Viene de un saque de banda por el lado de los banquillos. Sabíamos que ellos en el lado contrario siempre lo dejan más libre y lo que hicimos fue llevar el balón de lado a lado. Ahí Guille me la da, yo se la doy a Mati y triangulamos bien. Será porque juego mucho fútbol sala en verano, los dos goles que he metido esta temporada ha sido con la puntera. Muy contento, necesitábamos estos tres puntos para seguir la pelea".

También salió en la conversación el estado del césped de Chapín. "Impracticable", sentenciaba Charaf. "Yo perdí un balón por un control que me bota a la altura del menisco. Es muy complicado porque nuestro juego es muy asociativo, nos gusta mucho tenerla y tenemos que estar pendientes a no perderla. Pero bueno, es lo que hay. Por más que nos quejemos, no va a cambiar nada. Además que tiene pinta de que no va a mejorar, menos con el tiempo que está haciendo".

El Xerez CD sigue tercero y está a dos puntos del ascenso directo y con los refuerzos de Chuma y Zequi Díaz, el club no renuncia a nada y va a pelear por acabar campeón. Charaf explica que "hay que ir a por todo. Ya estamos en la segunda vuelta, estamos arriba, no hay que tener miedo a decir que vamos a ir a por todo. Si al final no quedamos campeones no pasa nada, sí creo que no entrar en play-off sería un fracaso".

Celebrando con rabia el tanto del triunfo. / Miguel Ángel González

Y para ello, el Deportivo tiene que ser más consistente a domicilio, donde no presenta buenos números en sus últimas cinco salidas: cuatro derrotas y un triunfo en el descuento con remontada incluida en Almería. "Esta Liga es muy complicada para cualquier equipo. Esta semana nos enfrentamos al Estepona, un club que tenía otras aspiraciones, igual que el Melilla. Lo que pasa es que al final, el fútbol es así. Han ganado pocos partidos, pero mira aquí la ida con nosotros el partido que nos hizo. Parecía el Bayern de Munich. Así que hay que ir allí con humildad, porque no estamos ni salvados con los puntos que tenemos. Y que venga nuestra gente a apoyarnos. Ojalá haya un desplazamiento como el del año pasado, es una suerte jugar con esta afición, nos dan ese empuje que necesitas cuando ya estás muy fatigado".