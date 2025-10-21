El Xerez CD, a igualar su mejor racha de victorias en Segunda RFEF

Por primera vez en lo que va de curso, el Xerez CD ha enlazado dos victorias consecutivas que le han aupado a la octava posición en la tabla situándose a sólo un punto de los puestos de play-off de ascenso, primero de los objetivos que se ha marcado la entidad que preside Juan Luis Gil Zarzana.

Los xerecistas suman 11 unidades en estas siete primeras jornadas y tres partidos consecutivos sin perder. Puntuaron en Melilla con un tanto de Mati Castillo en el último minuto del encuentro disputado en el Álvarez Claro, vencieron al Almería B con otro tanto del santanderino y este pasado fin de semanja daban un golpe en la mesa ganando en el Nuevo Colombino al Recreativo de Huelva y con más de mil aficionados azulinos en la grada.

Poco a poco se está viendo la impronta de Diego Galiano y el sello personal que pretende sea marca de la casa: intensidad, buen balance defensivo, conceder pocas ocasiones y estar más afinados de cara a gol. En Melilla se rescató un punto ante un rival que anotó en su única oportunidad, frente al filial almeriense el equipo fue de más a menos, pero no sufrió en tareas defensivas y en Huelva, pese a verse dominado en fases del encuentro, supo sufrir y aprovechar un error de los locales en el tramo final para que Franco Jr. materializara el tanto de la victoria, mientras que el gol del Recre fue en una brillante ejecución de Leo Mascaró.

Al Deportivo le llega ahora uno de los rivales más fuertes del campeonato, una Deportiva Minera que marcha líder con 14 puntos, tres más que los jerezanos, y que la pasada semana se reencontraba con el triunfo venciendo por la mínima a La Unión Atlético con una diana de Omar Perdomo, uno de los futbolistas determinantes del equipo que entrena el extécnico azulino José Carlos Romero 'Checa'.

Checa, en el partido de la primera jornada contra el Xerez DFC en Chapín. / Manuel Aranda

El míster de Dos Hermanas ha caído de pie en un club que le ha puesto todas las facilidades para configurar una gran plantilla a la que el nazareno le está sacando jugo. Como suele ser seña de identidad en el entrenador sevillano, sus equipos comienzan muy fuerte cada temporada, lo consiguió en el Xerez CD las dos campañas en las que estuvo al frente del equipo y ahora también se está viendo reflejado en los resultados de una Minera que es el equipo más realizador del campeonato con 14 goles, mientras que el Xerez CD es el segundo menos goleado (5) por detrás de La Unión y empatado con Águilas y Puente Genil.

El Deportivo tratará de igualar ante la Minera su mejor racha de victorias en Segunda RFEF, que obviamente data de la temporada pasada, primer año de la entidad azulina en esta categoría que cumple su quinta campaña. En efecto, el Deportivo encadenó en la 24/25 dos triunfos consecutivos en varias fases del campeonato, pero en tan sólo una ocasión hilvanó una serie de tres.

Linares Deportivo 0 - Xerez CD 2

El Xerez CD afrontaba en Linarejos la última jornada de la primera vuelta del campeonato en el último partido de 2024. El encuentro se disputaba en el campo jiennense ante un Linares que atravesaba una profunda crisis de resultados. Checa apostó por un once formado por Isma Gil, Adolfo, Adri Rodríguez, Reina, Josete, Nané, Charaf, David García, Ricky, Paco Torres y Armengol. Reina aprovechaba un error de Juanjo Mateo, lateral derecho ahora en las filas del Xerez DFC, para anotar el 0-1 en el minuto 1 de partido y ya en el descuento Alberto Ulloa marcaba el 0-2. El Deportivo acababa la primera vuelta con 27 puntos y en puestos de play-off de ascenso, mientras que el Linares despedía a Juan Antonio Milla. Fue el último partido de David García y Ulloa, que se marcharon en el mercado de invierno al Cádiz -cedido luego al Sanluqueño- y al Recreativo Granada.

Armengol y David Santisteban celebran la victoria en casa del UCAM Murcia.

UCAM Murcia 0 - Xerez CD 1

Los de Checa arrancaban la segunda vuelta del campeonato visitando al líder del Grupo 4, un UCAM Murcia que había despedido el año ganando cómodamente 0-2 al Xerez DFC en Chapín. Los xerecistas se sobrepusieron a la baja de David García y en un gran encuentro aguantaron las acometidas de los locales, llevaron peligro a la contra y en la última acción del choque David Santisteban aparecía para embocar una magnífica asistencia de Charaf tras una buena jugada de Paco Torres, ahora en las filas de la Minera. El Deportivo formó de inicio con Isma Gil, Ricky, Josete, Geovanni, Reina, Adri Rodríguez, Charaf, Iago Díaz, Armengol, Nané y Paco Torres.

Xerez CD 1 - Recreativo Granada 0

La tercera victoria consecutiva llegaba en el primer partido del año 2025 en Chapín frente al filial del Granada, que días antes se había llevado a Alberto Ulloa, quien partió con dorsal de titular en el cuadro albirrojo. Un tanto de Nané en el minuto 40 le bastó al Deportivo para doblegar a un adversario que acabaría sufriendo el descenso de categoría tras una segunda vuelta nefasta. El Xerez CD, por contra, atravesaba su mejor momento y con 33 puntos se situaba tercero a tres puntos del liderato. A esas alturas, quien más quien menos, soñaba con pelear por el ascenso directo, aunque luego la realidad fue distinta. El XCD formó de inicio aquella tarde con Isma Gil, Ricky, Paco Torres, Geovanni, Josete, Adri Rodríguez, Misffut, Armengol, Nané, Iago Díaz y Reina.

La racha se truncó una semana más tarde en la salida al Francisco Pérez Muñoz de Estepona. Los de Checa se adelantaron en la segunda parte con un nuevo tanto de Santisteban, pero el cuadro local empataba en la última jugada del partido, frustrando la cuarta victoria consecutiva en un partido que contó con un masivo desplazamiento de aficionados xerecistas.