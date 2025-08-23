Xerez CD-Juventud Torremolinos: un Trofeo Feria de la Vendimia de nivel

Xerez CD y Juventud Torremolinos se miden este domingo (21:00) en Chapín en un atractivo encuentro, en el que además estará en juego el V Trofeo Feria de la Vendimia. Azulinos y costasoleños pondrán a prueba su puesta a punto y tanto Diego Galiano como Antonio Calderón deben sacar conclusiones importantes con el inicio de la competición a la vuelta de la esquina. El Deportivo abre la liga el sábado 6 de septiembre en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil en el Grupo IV de Segunda RFEF y los malagueños, que lograron el pasado curso el merecido ascenso como campeones del Grupo IV, el sábado 30 de agosto en El Pozuelo contra el cuadro barcelonés Europa en el Grupo II de Primera Federación.

Diego Galiano no terminó satisfecho el partido que su equipo perdió este miércoles en El Maulí ante el Antequera, otra escuadra de Primera RFEF, por 2-0 en una tarde en la que apostó de inicio por un once plagado de jugadores que se perfilan como 'menos titulares', aunque luego realizó cambios. Dos tantos en apenas tres minutos y a balón parado significaron la primera derrota del Deportivo en una pretemporada que hasta ese momento era casi perfcta, con victorias ante el Jerez Industrial (0-4), en el Trofeo Ciudad de El Puerto, que se disputó en formato triangular (Sanluqueño, 0-0) y 0-2 contra el Racing Portuense), 0-5 en Arcos, 1-1 con el Sanluqueño en el Trofeo Rafa Verdú y derrota en la tanda de penaltis, 2-1 con el Chiclana en el Pedro Garrido y también el mismo tanteador frente al Sevilla Atlético en el Antonio Gallardo de Arcos.

En este compromiso frente al combinado de la Costa del Sol es probable que el jerezano apueste por un once de salida que se asemeje más al de la liga y también es probable que se pueda estrenar el centrocampista nigeriano sub-23 Bless, cedido por el Ceuta para que se vaya acomplando a sus compañeros. Hugo Díaz será el próximo en llegar y todo apunta a que pueda viajar ya con la expedición la próxima semana a Lanzarote para participar en el Torneo de San Ginés -jueves y viernes- también vendrá bien a los azulinos tanto de cara a su preparación como para tomarse un respiro antes de visitar al Puente Genil.

Los azulinos posan con el Trofeo Feria de la Vendimia que conquistaron el pasado verano ante la Balona. / Xerez CD

Palmarés

El Trofeo Feria de la Vendimia cumple un lustro y en las cuatro ediciones anteriores el Xerez CD se adjudicó dos trofeos. En la primera edición se midió al Atlético Sanluqueño en el Pedro Garrido, el partido acabó con empate a dos y los xerecistas se impusieron en la tanda de penaltis (6-5). En agosto de 2022, el Xerez CD cayó desde el punto fatídico ante el Marbella tras empatar igualmente a dos y en el mismo mes, pero de 2023, fue el Betis Deportivo el campeón tras ganar 0-2 y el pasado verano, el trofeo se quedó en casa. Los de Checa vencieron por 2-0 a la Balona con goles de Ricky, que continúa en la plantilla, y de Iago Díaz.