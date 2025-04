El Xerez CD llega a un acuerdo con Joel para la rescisión de su contrato

Joel Domínguez ya no es jugador del Xerez CD. La entidad azulina y el jugador han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato, que le vinculaba a la entidad hasta final de temporada con opción a una segunda si el club lo estimaba oportuno, después de suspenderlo de empleo y suelo por bajo rendimiento y por saltarse el régimen interno del club. Las negociaciones con el representante del canario no han sido complicadas y el futbolista se marcha a su tierra para superar junto a los suyos una nueva decepción en su carrera deportiva.

Con 20 años y problemas personales que marcaron su pasado -fue condenado por violencia de género a los 17 años y luego por quebrantar una orden de alejamiento- no ha sabido adaptarse al Deportivo y aprovechar la oportunidad que le brindaron el pasado mes de febrero cuando le firmaron ya con el mercado cerrado.

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, ha confirmado que "Joel ya no es jugador de nuestro club. Era una apuesta, pero no ha salido bien. Joel ha puesto todo de su parte, reconoce que no ha estado bien en este tiempo que ha estado aquí, que no se ha adaptado y nos ha pedido disculpas para que también se las traslademos a la afición. Le abrimos las puertas porque pensábamos era un jugador que podía crecer y que tenía futuro, pero no ha respondido".

Joel ha ofrecido un bajo rendimiento tanto en los entrenamientos como en los partidos y el pasado domingo no se presentó para viajar hasta Villanueva de la Serena, localidad en la que el equipo se jugaba en el Romero Cuerdo gran parte de sus opciones de play-off. No estaba convocado, pero todos los futbolistas tenían que realizar el desplazamiento. Ha participado en cinco partidos de liga, ninguno como titular, y apenas ha superado los 100 minutos.