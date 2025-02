El Xerez CD, obligado a romper su mala dinámica contra el Cádiz Mirandilla para seguir mirando arriba

El Xerez CD se encuentra en el momento crucial de la temporada. A falta de 11 jornadas, el Deportivo se ha visto descabalgado de los puestos de play-off de ascenso tras sumar cuatro partidos sin ganar -en los que sólo ha sumado dos puntos- y necesita reencontrarse con la victoria para seguir aspirando a acabar entre los cinco primeros... por mucho que el mensaje siga siendo el de lograr la permanencia cuanto antes. A un punto de la quinta plaza que ostenta el Águilas -al que habrá que visitar próximamente-, los azulinos se desplazan hasta Puerto Real (12 horas) para medirse a un Cádiz Mirandilla al que nunca ha ganado, que pelea por la permanencia y que se encuentra en plena forma: sólo una derrota en las últimas ocho jornadas.

Checa recordaba en la rueda de prensa previa al encuentro contra el filial cadista que si la racha del Mirandilla es "impresionante", la de su equipo también es muy buena: dos derrotas en las últimas diez jornadas o tres en las últimas 13. Pero como el fútbol no tiene memoria, lo cierto es que la dinámica del Deportivo no es buena en el corto plazo: dos empates en cuatro partidos, aunque los azulinos se están mostrando muy fuertes a domicilio -no pierden desde noviembre en San Fernando- y muy irregulares en Chapín, donde han sufrido dos derrotas consecutivas, La Unión y Antoniano.

En resumidas cuentas, el Xerez CD está obligado a levantarse este domingo para mantener sus aspiraciones de play-off de ascenso y enfrente va a tener a un Cádiz Mirandilla que ha ido francamente a más tras la llegada al banquillo de Francisco Cordero 'Rubio'. Con el lebrijano al mando del filial amarillo, la reacción ha sido constante y de estar prácticamente desahuciado, el Cádiz B ha pasado a tener 24 puntos -los mismos que el Xerez DFC- y a situarse a cinco de la permanencia cuando quedan aún 33 por disputar.

Checa tendrá que seguir el partido desde la grada. / Eduardo Rabaneda

Checa, sancionado, tendrá que ver el partido desde la grada del campo 4 del Cádiz Mirandilla, llamado Macarty, aunque no tendrá problemas para dar las consignas a su cuerpo técnico, al frente del cual estará Juan Pedro Ramos. El equipo amarillo comenzó la temporada jugando en el campo Ramón Blanco, el de mayores dimensiones y que cuenta con una amplia grada de Tribuna. Allí disputó los primeros cuatro partidos, pero desde la llegada de Rubio se 'trasladó' al campo 4, de dimensiones parecidas al principal, que cuenta con una pequeña grada supletoria aunque más incómodo para los espectadores cadistas... porque el club amarillo, en una política que nadie entiende, no facilita entradas a los aficionados visitantes y sólo los abonados pueden presenciar los encuentros de su filial. Doctores tiene la iglesia.

En lo deportivo, el técnico sevillano del Xerez CD realizará algún que otro cambio con respecto al equipo que salió de inicio contra el Antoniano. Se da por hecha la vuelta de Adri Rodríguez al centro del campo después del partido de sancion que tuvo que cumplir ante el equipo de Diego Galiano. Igualmente, el míster nazareno podría apostar por Taufek en la banda izquierda. El jugador cedido por el Ceuta salió tras el descanso y revitalizó el juego de ataque de los azulinos con su verticalidad. El resto del equipo sí podría ser el mismo, con Isma en la puerta, Paco Torres, Ricky, Josete y Giovanni en defensa -aunque no hay que descartar la entrada de Adolfo por alguno de los dos centrales-, la medular con Adri, Reina y Charaf; Taufek y Iago en bandas y arriba Nané, que ha visto puerta en las dos últimas jornadas. Joel Domínguez ha entrado en su primera convocatoria y se caen de la misma De la Lama, Dani Lidueña y Misffut.