El Xerez CD pierde otra oportunidad para ser líder y el Xerez DFC vuelve al play-out

La segunda jornada de la segunda vuelta en el grupo IV de Segunda RFEF deja al Xerez CD, tras su empate en Chapín ante el Águilas, en la tercera posición, aunque empatado a puntos con el UCAM, que es segundo. Por contra, el Xerez DFC, que cayó derrotado en su visita a Yecla, se vuelve a colocar en puestos de play-out.

Los de Diego Galiano se dejaron dos puntos en casa ante un rival que demostró que no está líder por casualidad y que dejó claro por qué es el equipo menos goleado del grupo. Los xerecistas volvieron a desaprovechar una nueva ocasión de asaltar el liderato, que lo mantendrá por octava semana consecutiva el Águilas.

La segunda plaza es nuevamente para el UCAM, que doblegó con sufrimiento al Puente Genil por 3-2 y se coloca a dos puntos del líder, empatado con el Xerez. Pero sin lugar a dudas, el gran beneficiado de la jornada fue el Recreativo de Huelva, que tras golear por 5-0 al Estepona, se ha situado a cuatro puntos de la cabeza. Los de Arzu encadenaron su tercera victoria consecutiva y desde que llegó al banquillo hace seis jornadas ha sumado 15 de los 24 puntos posibles.

Los puestos de play-off los completa el Yeclano, que venció con claridad al Xerez DFC por 3-0 y vuelve a asomarse a la zona alta. La derrota de los de Diego Caro les devuelve a la zona de play-out tras el triunfo del Real Jaén en La Victoria ante el Lorca (4-2).

El resto de equipos de la zona baja no pudieron sacar tajada en esta jornada, ya que tanto Almería como Estepona y Melilla (que rompió su racha de 6 partidos sin conocer la derrota) perdieron sus partidos. La única victoria la protagonizó el Malagueño que remontó el gol inicial del Extremadura, obteniendo el segundo triunfo de la temporada, algo que, no obstante, todavía le mantiene a 16 puntos de la salvación.

La jornada destacó además por el triunfo de la Minera de Checa, que suma 7 de los últimos 9 puntos, y el empate de La Unión ante el Antoniano, por lo que se aleja de la zona alta.