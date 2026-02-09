Día y hora de la visita del Xerez CD a la Minera de Checa

Tras empatar en casa del Estepona, el Xerez CD se mide este próximo domingo en Chapín al Linares Deportivo, equipo que este pasado fin de semana no disputó su partido contra La Unión Atlético a causa del temporal que ha azotado con especial énfasis en Andalucía. Los azulinos, que fuera de casa están bajando bastante su rendimiento, deben hacerse fuertes en Chapín para seguir en la pelea por el ascenso directo, que tienen a un punto aunque el Águilas también tiene pendiente el encuentro de la 22ª jornada frente al Recreativo.

El Deportivo tiene una próxima salida el día 22 de febrero de las más complicadas de la segunda vuelta, enfrentándose a la Deportiva Minera de su exentrenador, José Carlos 'Checa'. El conjunto murciano se ha colocado en la segunda posición -empatando a 38 puntos con UCAM y XCD- tras vencer este domingo al Yeclano con un gol de cabeza de Roberto Alarcón a la salida de un córner. Los mineros no conocen la derrota en lo que se lleva de 2026 y han sumado 19 de los últimos 21 puntos posibles, con cuatro triunfos consecutivos como mejor serie. Este fin de semana tienen de nuevo una salida complicada a terreno del Real Jaén y luego recibirá al Xerez CD, encuentro que se disputará el domingo 22 de febrero a las doce del mediodía en el Municipal Ángel Celdrán.

En la primera vuelta, la Deportiva Minera llegaba a Chapín líder, pero el conjunto de Diego Galiano, en un gran partido, vencía por la mínima con un tanto de Charaf que dejaba los puntos en Jerez. Los de Checa pasan por ser uno de los mejores locales de la categoría y, de hecho, sólo ha perdido un encuentro esta temporada en su feudo, frente al líder Águilas (0-2), cediendo tres empates frente al Recreativo, Real Jaén y Extremadura. Por su parte, el Xerez CD ha bajado considerablemente sus prestaciones a domicilio y de ser el mejor en la primera vuelta, ahora sólo suma 4 puntos de los últimos 15 posibles lejos de Chapín.