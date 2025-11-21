El Xerez CD pone precio a las entradas para los aficionados del Xerez DFC en el derbi del 4 de enero

Aunque aún queda mes y medio para el derbi entre el Xerez CD y el Xerez DFC, último partido de la primera vuelta en el Grupo 4 de Segunda RFEF y primero del año 2026 (está fijado para el 4 de enero), el club que preside Juan Luis Gil Zarzana ha comunicado el precio de las entradas para los aficionados visitantes, que será de 10 euros en Fondo Norte, que se abrirá para la ocasión. Además, la entidad añade que se invitará de manera formal a la directiva del Xerez DFC.

"Con motivo del primer partido del próximo año 2026, el Consejo de Administración del Xerez CD invitará formalmente a la directiva visitante a asistir al encuentro y representar a su institución desde el palco de autoridades. Del mismo modo, se habilitará el Fondo Norte del Municipal de Chapín para la ubicación de los seguidores rivales a un precio de 10 euros por entrada, garantizando así una organización segura y adecuada para todos los asistentes".

Por otro lado, el club xerecista informa de que el encuentro contra el Real Jaén de la próxima semana se ha declarado 'Medio día del club', por lo que los abonados deberán pagar el importe de una "entrada bonificada durante la semana en venta anticipada para poder presenciar el encuentro". Hay que recordar que el partido se disputará el próximo domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el Municipal de Chapín.

Además, el Xerez CD también informa de que el partido frente al Atlético Malagueño se disputará en el Estadio Pedro Garrido debido a los trabajos de resiembra y mantenimiento del césped del Municipal de Chapín que se van a llevar a cabo durante el mes de diciembre. El choque contra el filial malagueño será el 14 de diciembre a las 12 del mediodía. El Deportivo añade en su comunicado que "próximamente, se detallarán los detalles sobre accesos y organización del partido en los canales oficiales del club".