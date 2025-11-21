Galiano: "Vamos a un campo jodido, pero saldremos a muerte y a por todas"

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, asume que a su equipo le espera este domingo en La Constitución de Yecla un partido durísimo ante un Yeclano que en su campo está invicto e imbatido, aunque afronta el encuentro tras la derrota en casa del colista. Los azulinos también llegan al duelo con ganas de regresar a la senda de la victoria tras el tropiezo en Chapín frente al Lorca Deportiva, que cortó una racha de seis partidos consecutivos puntuando.

El preparador xerecista ha explicado que la semana de trabajo "ha sido muy buena, el equipo ha trabajado bastante bien. El partido de la semana pasada ya pasó, esto sigue y hay que pensar en el siguiente partido, que lo hemos preparado muy bien. Creo que vamos con las suficientes armas para intentar traernos algo positivo de allí".

Virtudes del Yeclano

Galiano advierte de que "este equipo en su campo es muy complicado, concede muy poco, es muy seguro y muy sólido y transita muy bien. Hacen muchas cosas bien y por eso tienen esos números en su campo. Sabemos que nos vamos a encontrar un partido muy difícil, pero tenemos que ir a por todas, cada partido es una final".

El Yeclano no ha recibido goles en su casa y al Xerez CD le está costando materializarlos, si bien a domicilio se está mostrando fuerte y salvo en Águilas (0-0) ha anotado en todas sus salidas. ¿Resultado corto a priori? "Es cierto que ha habido partidos donde hemos generado situaciones de peligro y no las hemos metido. Pero por ejemplo hace una semana no hicimos ningún gol porque prácticamente no generamos. Tuvimos mucho dominio del juego, pero no tuvimos creatividad y nos faltó crear situaciones de gol. De todas formas, fuera de casa estamos siendo muy sólidos y muy verticales. Estamos haciendo goles y creo que vamos a tener nuestros momentos. Es un campo jodido, pero hay que ir a muerte y a por todas".

Al Deportivo le está costando atacar defensas en bloque bajo -Estepona y Lorca como ejemplos-, aunque Galiano cree que el Yeclano será ambicioso, más en su casa: "Siempre que puede intenta apretar arriba y si se sale de la presión es un equipo que se junta en bloque bajo y defiende bien. Transitan bien cuando roban y después cuando le das el balón, tiene gente de calidad que sabe lo que hace. Yo creo que es un equipo bastante completo, que tiene muy claro a lo que juega".

Sanción a Adri

El técnico xerecista también se pronunciaba sobre la sanción de Adri, al que le han caído dos partidos y no volverá hasta la salida a UCAM Murcia. Galiano explica que "la sanción la pone el comité y ya está, hay que acatarla. A mí lo que me jode mucho es que tomes una decisión sin verla. Te está diciendo tu asistente amarilla y después decides que es roja sin ver la acción. Cuando tú ves una agresión dentro de un campo de fútbol, se corta radical y es es roja. Y el otro día dejo jugar, salió el balón, saque de puerta y encima de todo (vuelve atrás) pita falta. Le doy la ley la ventaja, sigue la acción, le pega el balón fuera, termina la acción con la ventaja que has dado y luego pita falta y roja. Cosas que no es normal. Pero esto es un deporte de acierto y de error y también se puede equivocar. El árbitro se ha equivocado en contra nuestra y nos tocará estar dos semanas sin Adri, que venía estando a un buen nivel. Entrará otro compañero que intentará aprovechar la oportunidad". "Nos estaba dando limpieza en la salida de balón que quizás en ciertos partidos nos estaba costando. Pero bueno, creo que hay otros compañeros capacitados para hacer las cosas bien, intentaremos sacar el máximo rendimiento al que entre".

Falta de gol

El Deportivo no se está mostrando como un equipo goleador y, de hecho, ha anotado 11 tantos en las 11 primeras jornadas. La sequía es especialmente notoria en sus delanteros. Moussa anotó contra el Linares y Nané, que podría ser titular en Yecla, no se ha estrenado aún. Galiano afirma que "estamos intentando trabajar, darles confianza y mejorar ciertos aspectos a nivel de ataque. Esto es un deporte de equipo y cuando se gana, ganamos todos. Nos vendrá de lujo que sean capaces de hacer gol un par de semanas, uno u otro. Serviría para coger confianza. No me preocupa porque mi confianza la tienen los dos, están trabajando bastante bien y es cuestión de tiempo. Al final, es cuestión de tiempo, de que empiezan a entrar".