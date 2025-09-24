El Xerez CD prepara su cita ante el Estepona pendiente de Zelu y Moi

El Xerez CD, que este miércoles 24 de septiembre día de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, cumple 78 años, ha comenzado a preparar su compromiso del domingo (18:30) en Chapín frente al Estepona en una sesión en la que los técnicos han hecho trabajar duro a los futbolistas, que primero se ejercitaron en el gimnasio del Pedro Garrido y luego llevaron a cabo una sesión con balón y más táctica en el Anexo Pepe Ravelo.

El Deportivo, después de su empate en El Rubial en un compromiso en el que fue de más a menos y en el que fue capaz de mantener a cero su portería por segunda jornada consecutiva, ya está centrado en volver a sumar de tres en Chapín, un escenario que pretenden convertir en un fortín, del que se escapen el menor número de puntos posibles para pelear por estar en la parte alta de la clasificación. Y mucho más si se tiene en cuenta, el duro calendario que le resta a los azulinos en las próximas jornadas, ya que luego tendrán que viajar a Melilla (domingo 28 de septiembre a las 12:00), recibirán al Almería B (domingo 5 de octubre a las 18:00) y acudirán al Nuevo Colombino para enfrentarse al Recreativo de Huelva.

Diego Galiano está pendiente de la evolución de una de sus piezas más importantes en ataque, el extremo sanluqueño Zelu, que viajó hasta Águilas, pero finalmente no tuvo minutos por unas molestias que arrastra y que no acaba de superar. Se encuentra entre algodones, pero todos son optimistas y esperan que pueda estar apto para medirse al cuadro costasoleño. Por su parte, el central Moi, que se quedó en tierra el sábado por enfermedad, se encuentra bastante mejor y no debe tener problemas para entrar en la lista y en el once si el técnico lo considera oportuno. Los sub-23 Mancheño y Leo Vázquez, que no viajaron tampoco a Murcia, son duda.

El Deportivo entrenará este jueves en Chapín, escenario del partido, y el preparador xerecista ya comenzará a desvelar sus cartas de cara a un compromiso en el que tienen depositadas muchas esperanzas y esperan sacarlo adelante. Los costasoleños sólo han sumado un punto en las tres jornadas de liga que se llevan disputadas. Fue en la primera en casa ante el Linares (1-1). Luego, dos derrotas, fuera contra la Deportiva Minera (0-1) y el sábado, nuevo revés como anfitrión frente al Recreativo de Huelva (0-1). Los malagueños, además, están encajando todos los goles en la recta final de los partidos.

El cuadro de Mikel Llorente también prepara ya su cita contra el Xerez CD y los futbolistas se han conjurado para lograr el mismo reto del pasado ejercicio. En Chapín sumaron su primer triunfo de la liga en la tercera jornada con un gol en el descuento de Marchena y, además, desde el centro del campo. De hecho, el club también ha animado con ese dato a su equipo, que está en descenso, a través de sus redes sociales.

En aquel encuentro participaron sólo cuatro futbolistas azulinos que siguen en la plantilla, Josete, Ricky, Charaf y Nané y en esta oportunidad tienen la posibilidad de resarcirse. Por el cuadro rival, también continúan Candelas, Marín, Juanan y el centrocampista jerezano Nacho Goma.