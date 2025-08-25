El Xerez CD prepara su viaje a Canarias pendiente de Josete

El Xerez CD ha llevado a cabo este lunes una sesión de recuperación en el Pedro Garrido tras su derrota el domingo en Trofeo Feria de la Vendimia ante el Juventud Torremolinos (1-2), Diego Galiano ha contado con la participación de su nuevo jugador, Hugo Díaz, y ha tenido tiempo de corregir algunas de las cosas que no le gustaron del partido frente a los costasoleños, que no fueron pocas.

Los azulinos ultiman ya los detalles de su desplazamiento de este miércoles a Arrecife para medirse el jueves en una de las semifinales del Torneo San Ginés al Tenerife B y el viernes, en función del resultado del primer encuentro, al ganador de la otra semifinal que disputan Lanzarote y San Sebastián de los Reyes. Esos compromisos serán los últimos antes del inicio de liga ante el Salerm Puente Genil el sábado 6 y en ellos tendrán minutos los dos últimos fichajes, los dos centrocampistas, Hugo Díaz, procedente de la Gimnástica Segoviana, y Bless, cedido por el Ceuta.

Galiano también está pendiente de la evolución del central Josete, pieza importante en la defensa durante toda la pretemporada, y que el domingo no jugó ni llegó a calentar ante el conjunto de Antonio Calderón por una fuerte bronquitis. Lo normal es que ya en Lanzarote sí pueda estar disponible. El preparador azulino no terminó nada contento con el trabajo defensivo de sus jugadores y en ello pudo influir la ausencia del experimentado zaguero, que transmite seguridad y confianza a sus compañeros y que, curiosamente, tampoco participó en la otra derrota de los xerecistas en pretemporada en su visita a El Maulí para jugar con el Antequera.