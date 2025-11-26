El Xerez CD, mejor equipo a domicilio y sólo 13º en casa

Con su victoria en Yecla, el Xerez CD se ha mantenido por tercera semana consecutiva en posiciones de play-off de ascenso a Primera Federación. Los azulinos vencieron con doblete de Nané y otro tanto de Mati Castillo a un Yeclano que hasta esta pasada jornada no había recibido ni un gol en La Constitución. El Deportivo es quinto con 21 puntos empatado con Lorca Deportiva y La Unión Atlético, cuarto y tercero, mientras que está a un punto de la segunda plaza que ostenta el Extremadura y a tres del Águilas.

Los números del equipo de Diego Galiano a domicilio son francamente buenos y, de hecho, el Deportivo es la escuadra que más puntos ha sumado fuera de casa en las doce primeras jornadas de Liga, un total de 12 gracias a tres triunfos y otros tres empates, teniendo como única derrota la salida a Puente Genil en la primera jornada. De este modo, el XCD ha puntuado en sus seis últimas salidas y ganado en campos importantes ante rivales directos.

Así, tras la derrota en el campo maldito del Manuel Polinario, los azulinos afrontaron la segunda salida de la temporada en la tercera jornada visitando al Águilas, actual líder del Grupo 4 de Segunda RFEF. En un partido dominado en la primera parte por los jerezanos y en la que les tocó sufrir en la segunda, los de Diego Galiano sumaron un punto sin goles que con el paso de las jornadas hay que poner en perspectiva.

Dos semanas más tarde, los azulinos visitaban el Álvarez Claro ante un Melilla confeccionado para el play-off y que ocupa puestos de descenso. Los locales se adelantaron con un golazo lejano de Abdel que fue imposible para Ángel de la Calzada y, en el descuento, Mati Castillo establecía el empate a uno definitivo. Posteriormente, tocaron dos salidas complicadísimas al Nuevo Colombino, Lianrejos y al Juan Cayuela de Totana, en los que se sumaron 7 puntos de nueve posibles.

Clasificación a domicilio.

En efecto, el Deportivo daba la campanada venciendo 1-2 al Recreativo de Huelva -goles de Adri Rodríguez y Franco- con un apoyo masivo de la afición y más de 1.000 xerecistas en la grada onubense; luego empataba en casa del Linares Deportivo en un partido que controló en la primera mitad y en el que se colocó hasta en dos ocasiones por delante gracias a las dianas de Moussa y Jaime López; y finalmente también se imponía a La Unión Atlético en otro partido muy serio de los y el tanto de Ismael desde los 11 metros.

Aprobado raspado en Chapín

Los números en casa, en cambio, tienen que mejorar mucho para optar a grandes cosas esta temporada. En los cinco encuentros disputados en Chapín, el Deportivo ha sufrido dos derrotas por la mínima frente al Estepona y el Lorca Deportiva, ambas con el denominador común de un adversario encerrado atrás defendiendo en bloque bajo, un 'cerrojo' que el conjunto de Galiano no supo atacar. Frente a los malagueños, que atraviesan una situación muy complicada con seis derrotas seguidas, la derrota llegó en el tiempo de descuento; mientras que los murcianos se adelantaron pronto y no hubo manera de crear ocasiones de peligro ante la numantina defensa visitante.

Las alegrías llegaron frente al Atlético Antoniano, Almería B y Deportiva Minera, por entonces líder y que ahora 'coquetea' con los puestos de descenso tras una mala racha del equipo de Checa. El primer triunfo de la temporada fue contra el cuadro lebrijano, al que se derrotó 2-0 con goles de Ricky y Zelu, además de crear bastantes ocasiones para un resultado más amplio. Lo mismo ocurrió contra el Almería B, infinidad de ocasiones, pero sólo se perforó la red una vez, gol de Mati Castillo, el máximo goleador del Deportivo con tres dianas. Ante la Minera, en el mejor partido del XCD como local hasta la fecha, tanto de Charaf para dejar los tres puntos en casa: 9 de 15 posibles.

Clasificación local.

Este domingo, los xerecistas afrontan un complicado encuentro ante el Real Jaén, no sólo por un rival que lo está haciendo francamente bien a pesar de ser un recién ascendido, también porque Diego Galiano va a contar con numerosas e importantes ausencias: la de Ricky, por lesión, y las de Adri Rodríguez, Ismael y Charaf por sanción. Llega el momento de la segunda unidad y de comprobar la fuerza de la profundidad de banquillo del equipo.