Xerez CD-Real Jaén: vuelve un clásico de altos vuelos
Fútbol
Un Deportivo mermado, que afronta el choque con seis bajas, aspira a dar ahora un golpe de autoridad en Chapín ante un rival que busca reafirmarse tras ganar al Recre
El empresario Mark Campell, nuevo director general del Xerez CD
Chapín alberga este domingo (18:00) un clásico andaluz de los de siempre, de esos que todos los buenos aficionados recuerdan y de los que gusta recordar. Frente a frente, después de casi 24 años, Xerez CD y Real Jaén en la 13ª jornada del Grupo 4 de Segunda Federación. Una cita entre dos históricos que en las últimas décadas han vivido duros momentos, pero han logrado salir a flote con el respaldo de los suyos.
Ambas escuadras tienen el reto de pelear por el ascenso a Primera Federación y encaran el choque con el objetivo de sumar de tres para seguir soñando con el objetivo. El Deportivo encara el partido con la moral reforzada tras asaltar La Constitución y vencer al Yeclano (1-3). Hasta el domingo pasado, ningún equipo había ganado allí y es que ni siquiera había marcado, pero las numerosas e importantes bajas, hasta seis, le dejan tocado. Los lagartos también aterrizarán en el Municipal con fe después de imponerse al Recreativo en La Victoria en el descuento (2-1) para cortar una racha de tres jornadas sin perder. Los anfitriones son cuartos empatados con el Lorca y La Unión con 21 y están en play-off y los visitantes son séptimos con dos puntos menos y necesitan vencer para volver a esos puestos de privilegio que han ocupado en el primer tramo de la competición. A domicilio, atesoran nueve puntos, ya que han ganado dos partidos, empatado tres y perdido uno. El balón dictará sentencia.
Seis bajas y tres canteranos
Diego Galiano va a tener que recomponer todas las líneas porque le faltan jugadores importantes en casi todas. Por sanción se pierden este partido Adri, que cumplirá su segunda cita de castigo, Ismael y Charaf y por lesión Ricky, que se rompió en Yecla; Josete, que continúa con su puesta a punto tras la rotura muscular que sufrió en Huelva; y Jaime López, que lesionó el viernes y se ha roto el gemelo. Chacartegui es alta después de varias jornadas fuera y han entrado en la convocatoria Leo Vázquez y De la Lama, que están entre algodones porque arrastran problemas de pubis. Junto a los disponibles de la primera plantilla han entrado en la convocatoria tres canteranos, Iván Ramos, hijo de Juan Pedro, segundo técnico azulino, Roberto y Garcés.
Con tantas ausencias destacadas, el once es una auténtica incógnita, aunque está claro que será muy diferente a los habituales, especialmente en la medular, la demarcación más afectada. De la Calzada estará en la portería y en la línea de cuatro Javi Rodríguez, Guille Campos, Moi y Chacartegui. En la medular llegan las incógnitas, aunque podrían aparecer Bless, que se estrenaría como titular, y Hugo Díaz, que repetiría, con Franco en la derecha, Zelu en la izquierda, Mati Castillo de enganche y Nané, autor de dos de los tres goles de Yecla, arriba.
Los visitantes tienen tres ausencias, Óscar Lozano y Adri, que han sido operados, y Agus Alonso y Manolo Herrero podría apostar por un once muy similar al que actuó frente al Recre la pasada jornada. Su objetivo es ponerle las cosas complicadas al Deportivo y conservar su portería a cero. La alineación de los blancos la pueden conformar Rabanillo, Javi Moyano, Mauro, Pedro Fernández, Serrano, Caballero, Nacho Vizcaíno, Berbarno, Moha, Mario Martos o Rivera y Pablo García.
Convivencia de las agrupaciones de peñas de ambos clubes
El partido, que ha sido declarado medio día del club, contará con un ambiente especial y cuenta con diferentes actos organizados por las peñas de uno y otro equipo. De hecho, la Agrupación de Peñas XCD 1947 va a recibir a la Federación de Peñas Real Jaén 'La Victoria' y luego celebrarán un almuerzo entre ambas juntas directivas, para estrechar los lazos que unen a estas dos aficiones y equipos históricos. Igualmente, en los prolegómenos del choque, a partir de las cuatro, los seguidores tanto xerecistas como lagartos compartirán unos momentos de unión en los aledaños de Chapín y el Bar Estadio.
