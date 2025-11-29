Xerez CD-Real Jaén: vuelve un clásico de altos vuelos

Chapín alberga este domingo (18:00) un clásico andaluz de los de siempre, de esos que todos los buenos aficionados recuerdan y de los que gusta recordar. Frente a frente, después de casi 24 años, Xerez CD y Real Jaén en la 13ª jornada del Grupo 4 de Segunda Federación. Una cita entre dos históricos que en las últimas décadas han vivido duros momentos, pero han logrado salir a flote con el respaldo de los suyos.

Ambas escuadras tienen el reto de pelear por el ascenso a Primera Federación y encaran el choque con el objetivo de sumar de tres para seguir soñando con el objetivo. El Deportivo encara el partido con la moral reforzada tras asaltar La Constitución y vencer al Yeclano (1-3). Hasta el domingo pasado, ningún equipo había ganado allí y es que ni siquiera había marcado, pero las numerosas e importantes bajas, hasta seis, le dejan tocado. Los lagartos también aterrizarán en el Municipal con fe después de imponerse al Recreativo en La Victoria en el descuento (2-1) para cortar una racha de tres jornadas sin perder. Los anfitriones son cuartos empatados con el Lorca y La Unión con 21 y están en play-off y los visitantes son séptimos con dos puntos menos y necesitan vencer para volver a esos puestos de privilegio que han ocupado en el primer tramo de la competición. A domicilio, atesoran nueve puntos, ya que han ganado dos partidos, empatado tres y perdido uno. El balón dictará sentencia.

Seis bajas y tres canteranos

Diego Galiano va a tener que recomponer todas las líneas porque le faltan jugadores importantes en casi todas. Por sanción se pierden este partido Adri, que cumplirá su segunda cita de castigo, Ismael y Charaf y por lesión Ricky, que se rompió en Yecla; Josete, que continúa con su puesta a punto tras la rotura muscular que sufrió en Huelva; y Jaime López, que lesionó el viernes y se ha roto el gemelo. Chacartegui es alta después de varias jornadas fuera y han entrado en la convocatoria Leo Vázquez y De la Lama, que están entre algodones porque arrastran problemas de pubis. Junto a los disponibles de la primera plantilla han entrado en la convocatoria tres canteranos, Iván Ramos, hijo de Juan Pedro, segundo técnico azulino, Roberto y Garcés.

Con tantas ausencias destacadas, el once es una auténtica incógnita, aunque está claro que será muy diferente a los habituales, especialmente en la medular, la demarcación más afectada. De la Calzada estará en la portería y en la línea de cuatro Javi Rodríguez, Guille Campos, Moi y Chacartegui. En la medular llegan las incógnitas, aunque podrían aparecer Bless, que se estrenaría como titular, y Hugo Díaz, que repetiría, con Franco en la derecha, Zelu en la izquierda, Mati Castillo de enganche y Nané, autor de dos de los tres goles de Yecla, arriba.

Los visitantes tienen tres ausencias, Óscar Lozano y Adri, que han sido operados, y Agus Alonso y Manolo Herrero podría apostar por un once muy similar al que actuó frente al Recre la pasada jornada. Su objetivo es ponerle las cosas complicadas al Deportivo y conservar su portería a cero. La alineación de los blancos la pueden conformar Rabanillo, Javi Moyano, Mauro, Pedro Fernández, Serrano, Caballero, Nacho Vizcaíno, Berbarno, Moha, Mario Martos o Rivera y Pablo García.

Convivencia de las agrupaciones de peñas de ambos clubes

El partido, que ha sido declarado medio día del club, contará con un ambiente especial y cuenta con diferentes actos organizados por las peñas de uno y otro equipo. De hecho, la Agrupación de Peñas XCD 1947 va a recibir a la Federación de Peñas Real Jaén 'La Victoria' y luego celebrarán un almuerzo entre ambas juntas directivas, para estrechar los lazos que unen a estas dos aficiones y equipos históricos. Igualmente, en los prolegómenos del choque, a partir de las cuatro, los seguidores tanto xerecistas como lagartos compartirán unos momentos de unión en los aledaños de Chapín y el Bar Estadio.