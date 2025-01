El Xerez CD realizará tres fichajes tras las salidas de David García y Del Río

La dirección deportiva del Xerez CD se está encontrando con una situación inesperada en el mercado de invierno que acaba de abrirse. Álex del Río pidió salir de la entidad hace unos días -ha recalado en el Atlético Central de Tercera RFEF- y este jueves ha saltado la sorpresa, el Cádiz se ha llevado a David García, el mejor jugador del Deportivo en la primera parte de la competición y un pilar importantísimo para el técnico José Carlos Checa. Se han marchado dos futbolistas notables y la entidad azulina ya trabaja en conseguir al menos tres refuerzos, un lateral izquierdo, un centrocampista y un extremo, siempre teniendo en cuenta que sólo dispone de una ficha para un mayor de 23 años.

El Deportivo llevaba varios meses intentando cerrar la ampliación de contrato del centrocampista sevillano, que llegó al club el pasado verano procedente del Huesca B, y hasta habían intercambiado contratos con el nuevo acuerdo, pero finalmente "David ha mirado por él, le ha llegado una oferta de superior categoría y no podemos reprocharle nada al chaval", detalla Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD.

Rondán ha destacado que "la marcha de David no se digiere bien porque es un futbolista que nos venía genial, pero hay que tener en cuenta que esto es fútbol y el Xerez no es un club vendedor. Nuestro presupuesto es bajo, firmamos a jugadores por poco dinero, no podemos ponerles cláusulas abusivas para salir porque está prohibido y si viene una entidad de superior categoría y paga la cláusula es imposible retenerlo. No es algo que nos agrade como he comentado antes, pero ya demostramos la pasada temporada que nuestro fuerte es el grupo y buscaremos refuerzos para ocupar su puesto y seguir progresando".

El responsable de la parcela deportiva xerecista, de todos modos, también defiende el nivel de los centrocampistas de su plantilla y recuerda que "buscaremos refuerzos, pero para esa posición contamos con jugadores de nivel como Adri, Reina, Ulloa, Misffut o Charaf... Nuestra confianza en ellos es máxima y seguro que responden. El equipo va a seguir funcionando. Llevo aquí dos años y se han marchado futbolistas a los que no podíamos pagar. Contamos con jugadores que hasta que llegaron aquí eran desconocidos, como el propio David o Armengol. Hay muchos que se están abriendo camino con nosotros y nos estamos beneficiando de ello, aunque nuestro club también es una plataforma importante".

Sobre la llegada de refuerzos, explica que "buscamos refuerzos, es evidente, pero no estamos nerviosos, no es cuestión de precipitarnos y de buscar a un jugador antes del domingo. Tenemos que contratar a jugadores porque la liga es larga y siempre llegan lesiones o sanciones, pero hay que tener en cuenta que este mercado no es fácil y lo bueno bueno es caro. Hay que acertar y arriesgar un poco. Tenemos un equipo que está demostrando que es competitivo, pero la idea es cubrir los puestos de los dos que se han marchado y cerrar un banda".