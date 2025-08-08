Xerez CD y Atlético Sanluqueño vuelven a enfrentarse con el X Trofeo Rafa Verdú en juego

Xerez CD y Atlético Sanluqueño vuelven a verse las caras setenta y dos horas horas después. Tras el XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto del miércoles en el José del Cuvillo con formato triangular entre azulinos, verdiblancos y el Racing, se enfrentan nuevamente este sábado (21:00) en Chapín para pelear por el X Trofeo Rafa Verdú, expresidente de honor y exjugador azulino fallecido en octubre de 2022. Un evento que fue presentado el pasado domingo en Parque Stadium en un emotivo acto.

Los jerezanos Diego Galiano y Pérez Herrera nuevamente frente a frente, aunque en esta oportunidad tendrán noventa minutos para hacer pruebas y seguir con la puesta a punto de sus respectivas escuadras. Los xerecistas encararán su cuarto test. No han perdido, no han encajado goles, han anotado once y tienen a toda su afición entregada, ilusionada con la respuesta que está dando el plantel y con ganas de fútbol. Abrieron el fuego contra el Jerez Industrial en el Pedro Garrido y vencieron por 0-4, repitieron goleada frente al Arcos en el Antonio Gallardo (0-5) y el miércoles, en el ya citado torneo portuense, firmó tablas (0-0) frente al cuadro de Sanlúcar y venció al de Juanjo Durán por 0-2.

Los xerecistas, ya más rodados, mostraron una buena imagen en El Puerto y es la que esperan todos sus seguidores nuevamente frente a un conjunto de Primera Federación más rodado y que arranca la competición una semana antes. Este sábado, el Deportivo se estrena como local -pisarán por primera vez Chapín desde el final de la pasada temporada y el estado del césped es una incógnita- en un partido especial porque Rafa Verdú era una persona especial para todos y lo hará ante un club que siempre se ha volcado con los xerecistas cuando más lo necesitó. De hecho, fue el club que inauguró este trofeo en 2015 con un partido en Chapín, como en esta oportunidad, que terminó en empate a cero y que se llevó desde el punto de penalti.

El Xerez CD es el equipo que más veces ha ganado el trofeo, tres, y es seguido por el Sanluqueño con dos, por lo que puede igualar a los azulinos. Una vez lo han ganado San Fernando, Rcreativo de Huelva, Real Jaén y Real Madrid C el pasado año.

Palmarés del Rafa Verdú