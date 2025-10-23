El Xerez CD sigue creciendo: tendrá su propio museo

Los aficionados del Xerez CD está de enhorabuena. Tras el gran éxito que supuso hace ahora tres años la exposición que sirvió para conmemorar el 75 aniversario del club que realizaba un recorrido por la historia azulina y las personas que contribuyeron a ello, la entidad ha dado un paso más "en la preservación y puesta en valor de su legado histórico". Un grupo de socios, con el apoyo de la Agrupación de Peñas Xerecistas y el respaldo de la entidad, comenzó a dar forma a una idea en la que trabaja desde hace semanas, la creación del museo oficial del Xerez CD, un espacio que recogerá la casi octogenaria historia del Deportivo.

El proyecto no se limitará únicamente a la trayectoria del Xerez CD, "sino que profundizará también en los orígenes del fútbol en Jerez, incluyendo efemérides y materiales vinculados al Jerez Cricket Club y al Xerez Football Club, del que el actual Xerez CD es legítimo heredero", detalla el club en una nota de prensa. "Para hacer realidad este ambicioso propósito, se ha constituido una comisión especializada, que ya trabaja en los aspectos fundamentales del proyecto: ubicación, fórmula de gestión, diseño expositivo y recopilación de contenidos".

En el diseño y desarrollo del museo, que también busca sede, "participarán expertos y técnicos en materia museográfica, con el objetivo de garantizar la rigurosidad histórica y la profesionalidad que esta iniciativa merece. El club y los impulsores coinciden en que el resultado final debe estar a la altura de la historia, la afición y la ciudad de Jerez".

El Xerez CD agradece "la implicación y el entusiasmo de todos los xerecistas que están colaborando en este proyecto, que aspira a convertirse en un espacio de encuentro, memoria y orgullo azulino para las generaciones presentes y futuras".