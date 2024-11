El Xerez CD continúa con su puesta a punto con la presencia del atacante Adalberto en La Granja

El Xerez CD sigue acumulando entrenamientos de cara a su importante cita de este domingo (17:30) en el Pedro Garrido frente a la Balona en una cita marcada por las urgencias, más para los visitantes, que se encuentran en puestos de descenso, que para un Deportivo que ha respirado al sumar cuatro de los últimos seis puntos que ha puesto en juego -triunfo contra el Águilas en Chapín (1-0) y tablas con la Deportiva Minera (1-1)-, tras dejar atrás una racha de cinco compromisos sin sumar de tres, con cuatro derrotas y una igualada.

Checa cuenta con las bajas de Nané, que arrastra problemas en una rodilla, y Iago y Ricky, con molestias musculares. El ariete ha comenzado un tratamiento conservador y espera estar listo de cara al próximo fin de semana, mientras Díaz ya es complicado que regrese antes del próximo 2025 y el lateral se ha resentido de su rotura en los isquios, se ha realizado nuevas pruebas y está a la espera de conocer los resultados.

Los azulinos se han ejercitado en La Granja y el nazareno ya trabaja para configurar un once que presentará novedades respecto al que empató ante el Deportiva Minera en el Ángel Celdrán. De entrada, lo más normal es que recupere la defensa de cuatro, con lo que Adolfo o Josete saldrían del once. En la medular, también puede haber cambios. Misffut fue de los destacados en el segundo tiempo y Ulloa no tuvo minutos.

Adalberto Hernando

En la sesión de entrenamientos de este miércoles ha participado para que lo viesen en acción los técnicos el joven atacante madrileño de 21 años Adalbero Hernando, del Fuenlabrada de Primera RFEF. En las últimas campañas, con ficha del filial, ha entrenado y disputado algunos encuentros con el primer equipo. En principio, no está a prueba.

La Balona, con dos bajas y dos dudas

Por otro lado, Javi Moreno, técnico del conjunto linense, también ultima los detallas del partido contra el Deportivo y, además de la ausencia del lateral izquierdo Connor Ruane, que sufrió una fractura de peroné ante el Águilas que lo mantendrá al menos tres meses apartado de los terrenos de juego, tampoco puede contar con el atacante Carlos León y son serias dudas tanto Ale Hernández como David Hernández. Los técnicos están apurando los plazos y esperan recuperarles para al menos ocupar plaza en el banquillo. Por contra, será alta Pecellín, que regresa tras cumplir su encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones la pasada jornada.

El gran dilema de Moreno es si apostará o no por recuperar la figura de Harper, su máximo artillero, para jugar en Pedro Garrido con un nueve puro o se decantará por darle minutos a lo largo del partido, papel que le ha tocado asumir en las últimas jornadas.