Charaf: "Lo he gozado en el campo"

Contento por la victoria, satisfecho por el juego del equipo e incluso aliviado por sumar los primeros 'más tres' de la temporada. Así se mostraba Charaf al término del encuentro del Xerez CD contra el Atlético Antoniano, partido en el que los azulinos enmendaron su mal inicio de temporada -derrota en el Polinario en Liga y eliminados de la Copa RFEF- con un convincente triunfo ante el equipo revelacion la pasada temporada de la mano del ahora técnico del Deportivo Diego Galiano.

El centrocampista azulino, que cuajó un buen partido, comentaba tras el partido que "veníamos de perder un encuentro del que nos fuimos con una situación muy fea la semana pasada y queríamos hacerlo mejor y además en casa. Estoy muy contento". Charaf añadía que el triunfo "hacía falta. Este es un club que las derrotas y las victorias se viven muy a 'full', aunque hubiera sido la primera jornada. Sabemos dónde estamos y hay que ganar todos los partidos".

El palaciego vio un Xerez CD muy superior a su rival y el resultado de 2-0 incluso se le antojaba algo corto por las claras ocasiones de las que dispuso el equipo, sobre todo en la primera mitad. "Dentro del campo nos sentíamos superiores, la verdad, hemos ganado los duelos y tenido muchísimas ocasiones. Ojalá con el paso de los partidos entren más, pero bueno, al final es una victoria, yo creo que justa".

Chapín registró más de 7.000 espectadores, una cifra en la media de la temporada pasada y después de dos decepciones y de que el equipo no terminara de cuajar buenos partidos en el tramo final de la pretemporada. "Yo sabía que iba a venir gente, pero viendo el partido pasado, la que liamos en Puente Genil, pensaba que a lo mejor venía un poquito menos. Pero qué va, imagínate si hubiéramos ganado allí. Ojalá siga subiendo el número de espectadores cada partido".

Tras los dos primeros partidos, había expectación por ver si el equipo reaccionaba en el primer choque como local y en un campo más acorde para las características del grupo. Charaf señalaba al respecto que "a mí esos retos personalmente y a muchos del equipo nos ponen. Quedamos creo que cinco del año pasado, jugábamos de una manera con Checa y el mister quiere jugar de otra. Estamos cogiendo conceptos y sólo estamos en la segunda jornada, queda un mundo. El año pasado íbamos la cuarta jornada o quinta líderes y al final no entramos en play-off. Necesitamos tiempo. Si hubiéramos perdido nos habríamos ido tristes, pero con la sensación de que el equipo ha jugado muy bien. En Puente Genil no transmitimos nada y contra el Antoniano hemos jugado muy bien, yo he gozado en el campo. Estamos más cómodos en campos como Chapín, en campos de césped natural y grandes. Pero yo creo que los puntos más importantes van a ser los campos de césped artificial y pequeños y ahí nos tendremos que poner mono de trabajo y las excusas no van a servir. Ahí es donde hay que mejorar".

El Deportivo solventó el encuentro de manera solvente, en ataque tuvo ocasiones y en defensa no sufrió, ni siquiera a balón parado, una faceta que Charaf reconoce que trabajaron mucho durante la semana: "El míster hizo mucho hincapié, nos tuvo hasta las dos de la tarde algú que otro día. Era nuestro talón de Aquiles y lo hemos mejorado" y con respecto a jugar con diez el último cuarto de hora por la roja a De la Calzada y no sufrir comentaba que la inferioridad "no se ha notado. Nos hemos tenido que esforzar un poco más, pero no hemos pasado fatigas, el equipo ha demostrado que es capaz de todo y la victoria, la verdad, que nos pone muy contentos".