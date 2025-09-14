Diego Galiano: "Es un triunfo que nos va a dar confianza"

Diego Galiano estaba contento por conseguir con el Xerez CD la primera victoria de la temporada, "que nos va a dar confianza" aunque "jodido" por ser ante sus exequipo, del que habló maravillas y deseó toda la suerte del mundo a partir de la próxima jornada. El técnico azulino aseguró que su equipo realizó un gran partido frente a los lebrijanos, le pone si acaso el pero de haber fallado muchas ocasiones de gol y no dramatizó por la roja a De la Calzada. "Es bueno también para el equipo ver cuando se ha quedado con diez, no se ha sufrido, ha estado ordenado, no ha concedido ocasiones y ha sido solidario".

Pregunta.Diego, primer triunfo de la temporada.

Respuesta.Creo que hemos hecho un partido muy completo de principio a fin. Hemos sido protagonistas del juego, hemos tenido bastantes situaciones de peligro, no nos han generado prácticamente nada y cuando nos ha tocado sufrir por la expulsión de Ángel, el equipo ha estado junto y aún así hemos tenido una muy clara al final. En general, contentos por la victoria, por el trabajo del equipo, por la actitud, de los que han estado, de los que han entrado después y de los que nos les ha tocado jugar.

P.Una victoria que para la moral y la confianza vendrá bien.

R.Quizás con los últimos partidos que hemos tenido, la gente ha tenido un poquito de dudas con los chavales y creo que se ha sido un poco injusto con ellos. Yo creo que todos los triunfos te dan confianza. A fin de cuentas, cuando ganas, aunque hagas las cosas mal, te dan confianza precisamente porque se gana. Pero cuando haces las cosas bien y ganas y vienes a lo mejor de no hacer las cosas como deberíamos, de perder en el 90 como perdimos el otro día, pues bueno, quizás te da un plus de confianza que al grupo le va a venir muy bien.

P.¿Qué ha hecho hoy bueno el Xerez CD para revertir la situación que traía de los últimos partidos?

R.Yo creo que el contexto de juego de los últimos partidos al de hoy es otro. No es una excusa ni mucho menos. Yo vengo de este tipo de campos, yo vengo del barro. Pero sí es verdad que tenemos un equipo que en campos de reducidas dimensiones sufre mucho. Es una realidad. El equipo en la pretemporada, en campos amplios, en otros estadios, en Arcos, cuando nos ha tocado el Antequera, cuando nos ha tocado jugar ese tipo de campos, el equipo ha hecho muchas cosas bien y hoy lo ha vuelto a hacer.

R.Creo que hemos sido dominadores de principio a fin y creo que hemos generado muchísimas ocasiones de gol. Creo que ahí sí nos podemos poner un pero, que tenemos que estar un poquito más acertados en el área, demérito nuestro y muchas veces por mérito de Matías, el portero. Pero bueno, en líneas generales creo que hemos hecho un partido muy completo tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo.

P.¿Cuál ha sido un poco, Diego, la consigna en el descanso?

R.Seguir dando el ritmo, seguir disfrutando del partido, del juego, de la gente. Porque creo que somos unos privilegiados. Salir al campo, de que haya tanta gente aplaudiéndonos, animándonos y jugar en el campo que jugamos. El equipo necesitaba disfrutar, creo que el equipo ha disfrutado, el equipo ha competido bien, ha generado ocasiones, hemos ganado y a seguir así, que esto nos dará un plus para seguir trabajando, para que el equipo gane en confianza y sigamos creciendo, que tenemos cosas que mejorar.

P.Diego, además de confianza, ¿se quita al equipo como una especie de peso de encima?

R.Yo, mira, cuando hablo intento ser lo más sincero posible. Aquí hay una burbuja que afecta mucho a lo que es el grupo, porque bueno, a fin de cuentas hoy día con las redes sociales, con el móvil están todo el día, y quieras o no, cada vez que pasa algo y hay un comentario, una crítica, aunque ellos crean que están preparados para asumirlas, muchos de ellos a lo mejor no. Y entonces se crea un vínculo que tiene que ser a nivel de aficionados, que el grupo tiene que estar aislado y hay gente que a lo mejor que le afecta a su estado emocional leer cierto tipo de comentarios. Creo que en ese sentido se ha sido demasiado crítico con el equipo, porque si es verdad que fuimos a Lanzarote y empatamos los dos partidos, pero hicimos dos equipos totalmente distintos; fuimos a Puente Genil y el equipo compitió bien en un contexto de campo reducido, no pasó nada en ninguna de las dos áreas, pero bueno, en el 90 nos tocó perder y creo que el equipo de hoy es el tercero o cuarto partido que juega junto. Entonces, hay que tener paciencia, ni hoy somos unos fenómenos por haber ganado cero y haber generado 50.000 ocasiones de gol, ni hace una semana era una banda.

R.Hay que tener un término medio, ni ahora el que ha metido los goles es Maradona, ni hace una semana es un peón de albañil. Esto han sido tres puntos que se han ganado, el equipo ha hecho cosas muy bien, ahora toca seguir trabajando para afrontar la semana que viene lo que nos llega. Esto no tiene más historia, esto acaba de empezar, es una carrera a largo plazo.

P.En la jugada que le cuesta la roja a Ángel, ¿es producto del cansancio o falta de concentración?

R.Esto es un deporte de aciertos y de errores. Ismael ha hecho un partido sensacional y creo que en este balón en vez de darle a dos toques, se ha quedado corto, lo ha intuido bien Pana y Ángel ha intentado ir y bueno, le ha costado la expulsión. Ha fallado Isma un pase, después Ángel ha llegado tarde, pero es que arriba hemos fallado no sé cuántas ocasiones de gol. Esto también es fallo, pero bueno, esto es así. Creo que no hay que darle más vueltas porque yo creo que Isma va a dar 50.000 pases bien en Chapín y tanto Ángel como Santos nos darán muchos puntos. Y es bueno también para el equipo ver cuando se ha quedado con diez, no se ha sufrido, ha estado ordenado, no ha concedido ocasiones, ha sido solidario. Todo lo que sea sumar sensaciones y aparte resultados, bienvenido sea.

P.Partido especial para ti contra tu exequipo, el Antoniano.

R.Estoy contento por la victoria, pero jodido con el equipo que ha sido porque si yo estoy aquí sentado gracias al Antoniano, por los tres años y medio que viví allí. Yo considero a este club mi casa, a mucha gente que está ahí la considero amigos míos y casi familia mía. En Lebría tengo gente que la quiero mucho y yo a este club no le deseo nada malo, a partir de ahora ojalá gane todos los partidos y que siga en Segunda RFEF porque Lebrija y la gente del Antoniano se merece todo lo bueno que le pase porque podremos, y yo me incluyo, tener limitaciones, pero el cariño, la forma de ir a trabajar, la gente sana que hay allí. A mí no se me olvidará en la vida el tiempo que he estado allí y lo feliz que he sido.