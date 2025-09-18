De la Calzada, aliviado y contento tras quitarle Competición la roja y centrado ya en Águilas

Ángel de la Calzada podrá defender la portería del Xerez CD este domingo en Águilas después de que el juez único del Comité de Competición le quitara la tarjeta roja que vio en el encuentro contra el Atlético Antoniano. Las imágenes han demostrado que el meta xerecista no tocó a Panadero en la ocasión manifiesta de gol que le costó la expulsión. El delantero del Antoniano engañó tanto a la asistente de Tribuna como al colegiado del encuentro y ha tenido que ser el órgano de Competición el que le retire la amonestación.

Por este motivo, el meta jiennense podrá ser alineado si Diego Galiano lo estima oportuno. El técnico azulino le ha dado la confianza al exportero del San Fernando, titular en los dos primeros partidos de Liga, mientras que Santos jugó el de Copa RFEF, además de los últimos minutos del choque contra los de Lebrija.

De la Calzada tenía muy claro en el mismo césped que no había tocado al delantero del Antoniano y sus protestas fueron muy vehementes. El club presentó recurso y el juez único le ha dado la razón. Las protestas estaban más que justificadas: "Como se vio en directo, en mi protesta tan vehemente es fruto de eso, de que yo era muy consciente de que no lo había tocado, que sabía que era una expulsión injusta", explica el meta. "De hecho -prosigue-, cuando pita el árbitro pienso que le va a sacar a él la amarilla por simular el piscinazo y ya cuando vi que se iba a por mí, pues sabía que era expulsión, porque si el árbitro había interpretado eso, era una acción clara. Sabía que se iba a recurrir, las imágenes eran bastante claras, y estoy contento de que se haya resuelto todo bien".

La roja

Lo cierto es que desde la grada la acción pareció en un primer momento falta. "Yo creo que cuando él controla y ve que ya se le va el control muy hacia afuera y que Moi venía a tapar muy en paralelo, se vio con pocas opciones de hacer gol y, pues bueno, hace su trabajo de intentar engañar al árbitro y por desgracia lo consiguió". Confiesa que se siente mucha "impotencia" al ser expulsado sabiendo que es una decisión injusta. "Si el delantero hubiera tenido la perspicacia de dejar la pierna y tocarme a mí no hubiera habido nada que hacer. Pero en este caso no fue así, fue un piscinazo muy claro y sentí mucha impotencia, porque de hecho mi reacción es muy vehemente, enseguida gesticulo muy rápido diciendo que no lo he tocado, porque realmente yo en directo, obviamente, como protagonista de la jugada que fui, sabía que no había habido ningún tipo de contacto. Impotencia por dejar al equipo con uno menos cuando ni siquiera nos habían llegado a puerta, el equipo dio muy buenas sensaciones".

Chapín

El meta alucinó con el ambiente que se vivió en el primer partido como local, con más de 7.000 espectadores en Chapín. "Es un lujo para el futbolista, para el aficionado, para el ambiente, para el grupo en sí, para la categoría es un lujo tener escenario de este tipo y aficiones como la que tenemos nosotros. Yo creo que los futbolistas que venimos aquí al Xerez Club Deportivo en gran parte venimos porque sabemos lo que nos vamos a encontrar y sabemos que nos vamos a sentir futbolistas en una categoría que por desgracia aún no es 100% profesional, pero que estas cosas sí que te hacen sentirte 100% profesional".

Los puntos se quedaron en Chapín, el equipo sumó la primera victoria de la temporada y "aunque parezca paradójico, pese a la expulsión, salí muy contento porque era el primer partido en casa ante nuestra gente, tres puntos y encima portería cero; al final lo que cuenta es eso. Después del partido, no sé si se ha visto alguna imagen, estaba festejando el primero, riendo, y lo que menos me preocupaba era la expulsión". Y además de la victoria, acallando alguna que otra voz crítica tras los últimos partidos de la pretemporada y los dos primeros oficiales: "Sabemos la afición que hay aquí, es una afición exigente, yo vengo de otros clubes también en los que las aficiones piden mucho y no es para menos. Por la historia que tiene el club y los jugadores que estamos aquí, sabíamos a dónde veníamos. Es verdad que había cierto runrún después de los dos primeros partidos. Creo que analizando en frío Puente Genil, el equipo hizo un buen trabajo, una lástima que por dos fallos puntuales a balón parado se nos escapara un punto. Pero yo creo que creo la línea de trabajo está siendo buena y el partido contra el Antoniano nos ha servido para coger un poquito más de seguridad y que nos sirva un poco de arreón para lo que viene".

Aspectos a mejorar

Así que a juicio de De la Calzada, el equipo debe mantener "la línea que tuvimos en Chapin en campos que nos permitan jugar, como el de este fin de semana en Águilas, un campo similar al nuestro, con buen césped, con una dimensión aceptable para jugar a la pelota" y por otro lado "retocar un poco en jugadas puntuales en esos campos donde los espacios son más pequeños, donde la fluidez del juego no es tan propicia para que podamos jugar a la pelota donde se juega más a la segunda jugada, juego directo. Al final en esta categoría vamos a tener los dos tipos de escenario y tenemos que saber jugar ambos tipos de escenarios".

Águilas

El meta confiesa que el equipo viajará a Águilas "con mucha humildad, con muchas ganas de seguir trabajando lo que estamos haciendo y de plasmar lo que hemos trabajado durante la semana. Evidentemente, vamos con el objetivo de traernos los tres puntos, luego el fútbol decidirá, pero no sólo porque seamos Xerez, sino porque creo que tenemos argumentos de sobra para traérnoslos. Luego el fútbol manda, pero por lo menos queremos venir con buenas sensaciones".

La categoría

Tras las dos primeras jornadas, la primera sorpresa la ha protagonizado el Puente Genil, capaz de ganarle a dos gallitos del grupo, el Xerez CD y la pasada semana al Recreativo en el Nuevo Colombino. El portero azulino está curado de espanto: "Llevo ya tantos años en esta categoría, en este grupo incluso, viendo los mismos campos, las mismas caras en diferentes equipos, que al final me sorprende poco. El año pasado fue el Antoniano, este año puede ser el Puente Genil, ha empezado muy bien. Fíjate en mi caso, el año pasado con el San Fernando, un equipo hecho para todo, para conseguir el ascenso, y por desgracia como acabó. Es una categoría tan disputada y tan pareja que las diferencias son muy, muy, muy justas. Equipos y plantillas que están hechas para estar arriba luego los ves peleando por descenso y gente que a priori va a luchar por la permanencia está en play-off, como pasó el año pasado y como seguramente pueda pasar este. No me pilla nada de sorpresa e incluso creo que hace al grupo más atractivo".