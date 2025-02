José Miguel Campos: "Nos enfrentamos a un histórico y en un escenario de otra categoría"

José Miguel Campos tiene clasificada a La Unión Atlético en la tercera plaza del Grupo 4 de Segunda RFEF con un punto de ventaja sobre el Xerez CD y a dos del líder UCAM Murcia. La clasificación por arriba se ha apretado y los cinco primeros están en un puño y cualquier cosa puede pasar. El entrenador del Puerto de Mazarrón, según Checa el mejor técnico de la categoría, espera un partido "igualado" contra el Deportivo, recuerda que en el partido de la primera vuelta "nos sometieron en la primera parte" y apunta que "nos enfrentamos a un histórico y en un escenario de otra categoría".

El técnico de La Unión hablaba así en primer término del XCD: "Nos enfrentamos a un rival histórico que viene de ascender y que mantiene entrenador y grupo de jugadores, se ha reforzado con futbolistas que manifiestan esa ambición que ha demostrado el equipo a lo largo de este recorrido. Nos enfrentamos dos equipos que tienen guarismos muy parecidos, tenemos los mismos goles a favor y en contra, es un equipo muy intenso, ya lo sufrimos aquí en casa. Hemos preparado bien el partido y la única preocupación es que nos adaptemos al escenario con una gran entrada seguro y en ese aspecto estoy tranquilo porque es de los grandes partidos que se merece jugar este equipo y tenemos la oportunidad de refrendar nuestra trayectoria en un gran escenario"

Campos recuerda que en el partido de la primera vuelta "no ajustamos bien las marcas, los equilibrios y nos hicieron daño en zonas determinadas del campo, creo que en la segunda parte fuimos capaces de decantar el juego hacia nuestro favor pero nos marcan en una jugada en la que estuvimos permisivos. Hemos mejorado, analizado mucho mejor a un rival que tiene un sistema asimétrico en el juego y están ahí por méritos propios igual que nosotros. Espero que estemos a la altura y que el partido sea cerrado, va a ser un partido de detalles sabiendo que el escenario y el ambiente serán de otra categoría".

Recalca que al Deportivo "se les ha ido jugadores importantes en el centro del campo y lo han sustituido bien, en ese aspecto al igual que nosotros hemos intentado mejorar al equipo, equilibrarlo para afrontar esta segunda vuelta, todas estas finales que son los partidos restantes. Creo que ellos tienen un modelo muy definido, un entrenador que lleva tiempo y un sistema muy automatizado, lo hemos visto y tenemos que tener nuestro estilo, mantener nuestra idea y adaptarnos mejor a su propuesta con respecto a la primera vuelta porque fue un equipo que nos sometió a un dominio que no es habitual en nosotros"

Reconoce que ahora afrontarán varios partidos con rivales directos que "son más de tres puntos, pero todo está muy igualado. Afrontamos el partido como el primero de una cadena que no son definitivos pero sí muy importantes" y apunta que el objetivo de su equipo ha cambiado: "Al principio no era estar arriba, pero después de 20 jornadas sí. En ese aspecto de ilusión y actitud el equipo nunca ha dado un bajón, ha habido partidos en los que no hemos estado finos, pero el equipo ha querido siempre".