Checa: "Estoy siendo muy injusto con Santisteban"

El entrenador del Xerez CD, José Carlos Romero 'Checa', espera un partido "muy complicado" ante un rival directo como La Unión Atlético, tercer clasificado del Grupo 4 de Segunda RFEF con un punto más que los xerecistas, que en terreno murciano se impuso en la primera vuelta con un tanto de David Santisteban. El técnico sevillano ha pedido el apoyo de la afición porque enfrente va a estar un rival que tiene "el plus añadido de contar con el mejor entrenador de la categoría. Tenemos un partido muy complicado y necesitamos el cien por cien de todos y por supuesto de nuestra afición".

Checa señalaba en rueda de prensa que les espera un partido "muy exigente, estamos viendo la dificultad de la categoría, pero más este partido, porque nos enfrentamos a un equipo que tiene al mejor entrenador de la categoría y así son sus equipos, muy bien trabajados y que saben a lo que juega, que hace mucho daño a los rivales. Tenemos un partido muy complicado esta semana y necesitamos el cien por cien de todos y por supuesto de nuestra afición. Ellos tienen un plus añadido, que tienen al mejor entrenador de la categoría, pero nosotros a la mejor afición y tenemos que aprovecharlo. Siempre lo digo, la afición no tiene que venir a ver el partido sino a jugarlo y estoy seguro de que aasí será, jugaremos con doce".

El técnico azulino le pide a sus jugadores "que sean ellos, que tengan personalidad, tenemos una característica en el juego y todos los equipos nos conocemos, pero tener la personalidad desde el minuto uno al 90 y tantos. El otro día perdimos dos puntos en el 96 porque dejamos de ser nosotros en los minutos finales y nos empataron y bien merecido". Y añadía que "estamos capacitados siempre que seamos nosotros, de lo que hemos hecho de aquí a atrás nos tenemos que olvidar y centrarnos en el partido del domingo, tenemos un rival muy complicado y mucha ilusión para hacer bueno el punto de Estepona".

Se van a medir dos equipos que tienen su fuerte en la parcela defensiva y con números similares -ambos tienen 18 goles a favor y 13 en contra-, por lo que a priori se espera uno de esos partidos que se solucionan por cuestiones mínimas: "Todos los partidos de esta categoría son igualados, pero está claro que este tipo de encuentro se decide por pequeñísimos detalles, suelen ser resultados cortos y tenemos que estar preparados para cualquier situación que nos exponga el rival. Tenemos que centrarnos en nosotros, ser nosotros, intentar llevar el plan de partido que estamos trabajando esta semana y estoy convencido de que así será, el equipo está trabajando con muchas ganas, salió muy dolido la semana pasada después de ese gol que nos metieron en la última jugada".

Un nombre propio emergió en la rueda de prensa, el de David Santisteban, 'pichichi' del equipo con 6 goles y que no ha sido titular en ningún partido. Checa reconoce que está siendo "injusto con él", aunque matizaba: "Muy injusto, no sólo con él, también con más jugadores. La labor del entrenador es poner a los once que cree idóneos para ganar y esta semana será igual. También es verdad que la mayoría de los partidos o el 90% lo ha ganado el banquillo y esa es la importancia del grupo. Siempre lo digo, para mí lo importante es el equipo, no los once que salen de inicio. No es lo mismo la calidad que la cantidad. Sé que es complicado, pero se lo digo a ellos, muchas veces la calidad de los minutos es mejor que la cantidad. Para que Santisteban meta goles hace falta un trabajo anterior y ese trabajo nos lo ha hecho muy bien Armengol, Nané, Diego... y Santisteban se ha aprovechado muy bien del trabajo de los compañeros".