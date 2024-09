El Xerez CD suma la tercera victoria del curso gracias a otro gol de Santisteban (0-1)

Al igual que en Granada hace dos semanas, el Xerez CD se ha llevado la victoria en casa de La Unión con un gol de David Santisteban. El delantero, nacido precisamente en la localidad murciana -dicen que no hay peor cuña que la de la misma madera-, marcó el tanto del triunfo del Deportivo en la Ciudad Deportiva nazarí y, de nuevo saliendo desde el banquillo, le ha dado tres nuevos puntos al conjunto de Checa, que se ha repuesto de la mejor forma posible a la derrota sufrida en Chapín contra el Estepona. Los xerecistas se colocan con 9 puntos y siguen en zona de play-off de ascenso.

El Deportivo ha realizado un gran encuentro en la localidad murciana. Mereció marcharse con ventaja al descanso tras una primera mitad magnífica y en la reanudación, con las fuerzas más igualadas -La Unión pegó un palo nada más comenzar la segunda parte- no le perdió nunca la cara al choque, supo sufrir en algún que otro momento y retomó el pulso del encuentro para golpear a menos de diez minutos del final. La lamentable retransmisión a través de webdirecto -una más- privó a los xerecistas poder ver el tanto de los azulinos.

Santos titular y cambio de sistema

En un once con varias novedades y dibujo táctico, la principal fue la entrada de Antonio Santos en la portería tras los tres primeros partidos en los que Isma Gil defendió la meta azulina. El cambio, no obstante, estaba previsto antes del encuentro contra el Estepona en el que el Deportivo sufrió la primera derrota de la temporada con un gol desde el centro del campo de Marchena. Checa apostó también por cambiar de sistema pasando a un 3-5-2 cerrando atrás con los tres centrales de los que dispone, Adolfo, Geovanni y Josete, con Ricky y Iago Díaz en los costados y una medular formada por Charaf, David García, Ulloa y Misffut, mientras que arriba quedaba en punta Nané.

David García gana un duelo por arriba. / xerez cd

Si algún equipo se mereció marchar al descanso con ventaja ese fue el Xerez Club Deportivo, que fue dominador del juego y de las ocasiones. El conjunto de Checa mostró una gran personalidad, presionando muy arriba la salida de balón de La Unión y construyendo desde atrás, donde Charaf se ofrecía una y otra vez en el medio campo encontrando apoyos de David García y Ulloa y sobre todo llegando con peligro por la banda derecha de Ricky.

Dominio sin premio

Salió el Deportivo con las ideas muy claras y a partir del minuto diez comenzó a acumular llegadas y ocasiones. La primera la tuvo Nané, batallador con los dos centrales mineros. Este primer acercamiento acababa en córner y Salcedo, al saque muy cerrado de Geovanni, tuvo que responder despejando abajo. Nané la volvía a tener tras un pase medido al hueco de Charaf, el más destacado de los azulinos -este domingo de naranja- pero el punta no supo resolver ante el meta local. El Xerez CD se gustaba y antes del primer cuarto de hora llegaba de nuevo con mucho peligro, esta vez en una internada de Ricky, tras recibir un balón al espacio de David García. El centro le caía a Charaf, el palaciego disparaba y tras un par de rechaces un defensa despejaba en el área pequeña.

De La Unión no había noticias y en una nueva recuperación del XCD, Geovanni se cruzó más de medio campo, Charaf habilitaba a Ricky y su centro lo desviaba un defensa, que a punto estuvo de marcar en propia portería. Geovanni puso el balón en juego desde la esquina y de nuevo Salcedo tenía que intervenir porque el balón iba dentro. Un centro de Iago Díaz, que no entró demasiado en juego en esta primera parte, lo remataba Nané al lateral de la red y poco después Charaf veía adelantado a Salcedo y desde el centro del campo probó fortuna, marchándose el balón por encima del larguero.

Once del Xerez CD en La Unión. / xerez cd

La primera ocasión de La Unión Atlético fue a balón parado, maniobra de despiste tras tres amagos y el centro de Alvarito le caía a Karim, quien absolutamente solo pero entre un mar de piernas, remataba fuera. Se salvó el Xerez CD en esa acción como antes se había salvado La Unión en las que tuvo el equipo de Chaeca, que insistió en el tramo final, primero con un remate de Misffut que Salcedo sacaba cuando ya se cantaba el gol y luego con varias llegadas más pero con centros imprecisos.

Al palo La Unión

José Miguel Campos movió el banquillo en el descanso porque no le gustaba nada lo que vio en la primera mitad. Entraron Villa y Pedrosa por Santos y Alvarito y el primero estuvo a punto de inaugurar el marcador al minuto de la reanudación, rematando de cabeza un centro desde la banda derecha que afortunadamente para los intereses del Deportivo se estrelló en el palo derecho de Antonio Santos.

Comenzó La Unión mucho más entonada en la segunda mitad y Checa intentó cambiar la tendencia dando entrada a Miguel Reina en lugar de un Misffut que tuvo poco protagonismo en la primera mitad. El centrocampista sevillano no jugaba desde la primera jornada contra el UCAM, partido en el que dio la victoria a los azulinos marcando el 2-1 en el descuento, perdiéndose luego los choques contra Recreativo Granada y Estepona por unas molestias en la rodilla derecha.

Lesión de Adolfo

A los diez minutos de la segunda mitad, Adolfo se sentaba en el césped aquejado de unas molestias musculares e instantes después se marchaba por la otra parte del campo lesionado, entrando Diego Domínguez por él, además de Santisteban por Nané, pero el dibujo no cambió, pasando Reina al centro de la defensa. Un centro de Iago lo remataba Diego de cabeza, pero el balón no iba con demasiada fuerza y además centrado, atrapando Salcedo sin apuros. El meta local volvió a aparecer con una magnífica paradaen un centro de Ricky que Santisteban remataba de cabeza, pero de todas formas la jugada no valía por fuera de juego del punta murciano.

El Xerez CD no estuvo solo en La Unión. / xerez cd

Le tomó de nuevo el pulso al partido el conjunto de José Carlos Romero 'Checa', aunque La Unión no renunciaba a irse arriba y de hecho El Kounni, en una internada por la izquierda se colocaba el balón a la diestra y su disparo se iba un palmo fuera en el segundo acercamiento con peligro de los locales en esta segunda mitad. La Unión tuvo una doble ocasión a la media hora, primero en un disparo de Armando que con todo a favor en la frontal disparó y el balón lo rechazaba un xerecista a córner. Y un minuto después, Karim se iba de Diego y Ricky, se adentraba en el área y su centro lo remataba Quindimil fuera.

Gol de Santisteban

Sin goles y con las fuerzas igualadas, Checa movió el banquillo por última vez dando entrada a Ramón García y Álex del Río quitando a Charaf y Iago Díaz, pasando el equipo a desplegarse en un 4-4-2. El Xerez CD había merecido con creces ir por delante después de una gran primera mitad y a nueve minutos del final por fin encontraba el premio en una gran jugada de los xerecistas que acababa con un pase de Diego a Santisteban para que el delantero murciano ajusticiara al equipo de su localidad. El punta, al igual que en Granada, salía desde el banquillo para adelantar a su equipo.

Reaccionó La Unión de inmediato y Villa la tuvo para anotar el empate después de una a Santos se le escapara un balón reclamando una falta que el colegiado no quiso pitar. La pelota se marchaba a la derecha del meta xerecista. Seis minutos prolongó el colegiado del encuentro, reclamándose penalti en el área del Deportivo en un forcejeo entre Álex del Río y Pedrosa. El Deportivo supo jugar con los tiempos en la prolongación e incluso Ulloa forzaba la roja del local Aguirre en la última acción destacable de la tercera victoria del Xerez CD en liga, nueve puntos de 12 posibles para seguir en zona de play-off de ascenso.