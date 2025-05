Juan Luis Gil: "En el último mes hemos tirado la temporada"

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, ha hecho balance de la temporada recién terminada y se ha mostrado crítico con el equipo y "muy jodido" por no entrar en el play-off de ascenso a Primera RFEF. A juicio del máximo dirigente azulino, "hemos tirado la temporada en el último mes", pero toca levantarse "como hacemos siempre los xerecistas" y ya piensa en formar un equipo "superfuerte", anuncia un aumento del presupuesto, señala que quiere un entrenador que "conozca lo que es el club" y le da un 'palo' a Vicente Vargas, exdirector deportivo que le ganó recientemente un pleito a la entidad.

Gil Zarzana confiesa, en una declaraciones recogidas por los servicios de comunicación del club tras la victoria frente al Linares que puso fin al curso, estar "muy jodido, porque ha sido una temporada en la que hemos tenido el caramelito y nos hemos ahogado en la orilla. En el último mes hemos tirado la temporada. Mi visión es que hemos conseguido la permanencia, pero para mí no era el objetivo, viendo la categoría cómo estaba... lo podíamos haber hecho tranquilamente y se nos ha escapado. Partidos como el del Don Benito, que no hemos cerrado las ocasiones y se nos han ido y ahora nos acordamos de esos puntos que nos han faltado. Con un poquito de suerte que hubiéramos tenido, habríamos luchado por la primera posición, no sólo por el play-off, pero no hemos cerrado partidos, otros falta de confianza, fuera ha habido partidos que no hemos competido, conseguimos la permanencia y ya lo le ganamos a nadie...", señalaba.

Futuro entrenador

"Hemos desperdiciado -insistió- una oportunidad muy buena para luchar por el play-off y ascender este año. Yo estaba superilusionado con esto. No ha podido ser y a nosotros, si algo nos caracteriza, es que cuando nos caemos nos volvemos a levantar. El año que viene haremos un equipo superfuerte para volver a luchar por las posiciones de arriba". En efecto, añadía que "la plantilla va a cambiar, el presupuesto será mayor para competir por estar lo más arriba posible. Con respecto al entrenador, quiero gente de por aquí, que conozca esto y la idiosincrasia de lo que es el Xerez Club Deportivo. No vamos a inventar, entrenadores que no sepan qué es esto, creo que llegó el momento de apostar por gente nuestra, gente con ganas y hambre", admite.

Con respecto al precio de los abonos, dijo que "no vamos a castigar por esa parte, es cierto que si subes un 15% el presupuesto aumenta para invertir en plantilla y otras cosas, pero que la gente esté tranquila, los precios serán muy parecidos a los de esta pasada temporada".

Presupuesto

Y como aficionado, admite que lo lleva "muy mal, lo hemos tenido... Si hubiéramos ganado al Villanovense llegas a la última jornada con vida y fue un palo duro. Como aficionado, estar ahí sentado... la gente se cree que es muy fácil ser presidente y lo será para el que no sienta lo que yo siento por mi equipo. Un presidente no piensa sólo en la pelota, sino un cúmulo de cosas, la cantidad de problemas que te salen en el día a día, temas como el de Vicente Vargas, gente que se inventa las cosas para sacarle dinero al Xerez Club Deportivo, por desgracia es lo que tenemos aquí. Si tenemos 8 para gastarnos, se hace un presupuesto sobre 8, no hacemos sobre 6 para que sobre 2. Después surgen cuatro deudas de cuatro historias y ese dinero después te falta, que lo tenemos que buscar y es difícil. El Xerez es un día a día muy difícil, pero tengo claro que volverá a ser grande. En tres o cuatro años máximo volveremos a estar en Segunda División".

Afición

De la afición, comentaba que "no me esperaba cuatro mil personas en Chapín en este último partido, no nos falla nunca, uno de mis mensajes que siempre digo es que el Xerez Club Deportivo será lo que los xerecistas quieran y los xerecistas quieren que el Xerez vuelva a ser grande y va a volver a ser grande, que no le quepa la menor duda a nadie, por eso digo que la categoría se nos queda pequeña y tenemos que aspirar a lo máximo. Como soy uno más de ustedes no hace falta que diga lo que siento, podríamos haber conseguido otro objetivo, que es la primera temporada en la categoría, pero no me conformo nunca y no entrar en play-off no estaba dentro de mis planes".