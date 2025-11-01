El XerezCD, a Linares al asalto del play-off de ascenso

El Xerez CD busca en Linarejos (12:0 horas) la cuarta victoria consecutiva del curso para dar el salto a los puestos de play-off de ascenso. Los azulinos son séptimos pero en una categoría extremadamente igualada, al menos en este inicio de competición, sólo están a punto del segundo, el Águilas, mientras que el liderato lo tienen a tres unidades. Los de Diego Galiano se miden al Linares Deportivo, un rival que ha salido escaldado en sus tres últimos compromisos y con su técnico, Pedro Díaz, en el centro de la diana de los aficionados por el pobre rendimiento de un equipo que la próxima semana afrontará el derbi contra el Real Jaén.

El Deportivo, en cambio, atraviesa un momento dulce. Ha ganado sus tres últimos partidos contra Almería B, Recreativo de Huelva y Deportiva Minera, tampoco perdió en casa del Melilla y afronta una nueva salida complicada aunque con la moral por las nubes y con el nivel de confianza en lo más alto desde que comenzó la temporada. El equipo de Diego Galiano es solvente, es el menos goleado del grupo junto a La Unión y Puente Genil, y rentabiliza bastante sus goles. Es cierto que a los xerecistas les está costando hallar el camino del gol pese a que generan bastantes ocasiones, sobre todo en casa, aunque el técnico confía en subsanar este déficit con el paso de las jornadas.

Posiblemente, el XCD realizó el mejor partido de la temporada en Chapín frente a una Deportiva Minera que iniciaba la pasada jornada en lo más alto de la clasificación. El planteamiento del entrenador fue perfecto, maniató a los jugadores creativos murcianos y acumuló ocasiones para obtener una mayor renta, especialmente con los dos disparo al palo de Jaime López. Este jugador ha ido creciendo con el paso de las jornadas, Galiano le ha dado continuidad pese a que le costó arrancar y ahora se están viendo los frutos. Más de lo mismo se puede decir de futbolistas como Charaf e Ismael, que han ido de menos a más. Y en defensa, pese a la notable ausencia de Josete, el equipo no se resintía y la dupla formada por Moisés y Guille Campos se mostró expeditiva ante una Minera que apretó en los minutos finales.

En suma, el Deportivo ha ido a más con el paso de las jornadas y ya es uno de los claros candidatos a pelear por todo, aunque como no se cansa de repetir el técnico, hay que ir paso a paso y no centrarse en objetivos a largo plazo. Ya habrá tiempo de pensar en La Unión, siguiente partido en la segunda salida consecutiva de los jerezanos. Ahora, la cabeza está al cien por cien puesta en el Linares, un adversario que también parte con la necesidad de sumar puntos después de un horrible mes de octubre en el que sólo ha sumado tres puntos de 12 posibles. Esos números han llevado a los jiennenses a ocupar puesto de play-out con 9 puntos, a solo dos del descenso.

En lo mereamente deportivo, Diego Galiano ha citado a Chacartegui, que con una fascitis plantar ha sido duda durante la semana. El lateral izquierdo tiene previsto infiltrarse para ser de la partida, por lo que el equipo no debería sufrir demasiados cambios con respecto al que superó a la Minera, amén de la baja -sensible- de Adri Rodríguez en la medular. Durante el partido contra los murcianos, y en un contexto diferente, Galiano optó por retrasar a Charaf junto a Ismael y podría optar de nuevo por esta opción dando entrada a Javi Rodríguez en la banda derecha o bien a Franco Jr. La lista la forman los porteros De la Calzada y Santos, y los jugadores de campo Chacartegui, Franco, Zelu, Ismael, Nané, Charaf, Mati Castillo, Jaime López, Leo Vázquez, Javi Rodríguez, Hugo Díaz, Ricky, Moisés, Jaime Fuentes, De la Lama, Guille Campos, Moussa y Bless.

En el Linares, Pedro Díaz tiene la duda de Diego Talaverón y 'recupera' a Manny, expulsado en el partido de la pasada semana contra el Yeclano y a quien el Juez Único de Competición le retiró una de las cartulinas amarillas. La expedición xerecista ha partido en la tarde de este sábado rumbo a Linares, donde hace noche antes de afrontar el encuentro en un campo del que salió victorioso en sus dos últimas visitas.