El Xerez CD, obligado a reaccionar frente al Orihuela

El Xerez CD debe acabar con su mal momento de resultados este sábado ante el Orihuela, rival a priori propicio para los azulinos, que pese a no ganar desde hace cuatro jornadas cuando goleó al Juventud Torremolinos en Chapín (3-1) se mantiene en zona de play-off de ascenso (quinta plaza) gracias a su buen arranque liguero. No obstante, otro traspié desbancaría muy probablemente a los xerecistas de dicha posición de privilegio.

Chapín alberga a partir de las seis y media de la tarde un duelo entre dos equipos que no atraviesan por su mejor momento. Los de Checa, tras iniciar la liga muy fuerte y llegando incluso a liderar la clasificación del Grupo 4 de Segunda Federación, pasan por un bache de resultados. Los azulinos sólo han sumado un punto de los últimos nueve -el empate ante el Mirandilla en Chapín- y han caído en sus dos salidas a Lebrija y Almería, en ambos casos por la mínima (1-0). Al Deportivo le cuesta un mundo hacer goles -uno en 270 minutos-, no ha encontrado la fórmula para 'meterle mano' a unos rivales que cuando se ha adelantado han cerrado filas y está pagando caros sus errores en defensa.

Claro que para sí quisiera el Orihuela la 'crisis' que atraviesa el equipo de Checa. Y es que el combinado alicantino, uno de las escuadras teóricamente confeccionadas para estar arriba, ocupa puesto de descenso y sólo ha ganado un partido en las primeras ocho jornadas. Fue en la tercera frente al Don Benito (2-1), por lo que rápidamente se extraen dos conclusiones: no ha ganado en sus últimos cinco partidos y, además, no conoce la victoria como visitante. En efecto, el cuadro que dirige José Ramón Rodríguez ha jugado cuatro partidos a domicilio con dos derrotas y dos empates, aunque ya sabe lo que es puntuar en Chapín esta temporada tras igualar (2-2) con el Xerez DFC un partido que empató en el descuento y de penalti.

Checa tiene la baja del lesionado Ricky, que se pierde por segunda semana un partido, y además ha dejado fuera de la convocatoria a Adolfo, Ramón García y Misffut, dando entrada a Miguel Reina, que regresa tras varias semanas ausente por el edema óseo que ha venido arrastrando en la rodilla derecha desde pretemporada, Diego Domínguez y Sergio.

En cuanto al posible once inicial, alguna que otra incógnita, como ver quién ocupa la banda izquierda o bien si el técnico nazareno opta por jugar con dos delanteros, algo que le viene reclamando la afición y por lo que hasta el momento no ha optado, ya que las veces que Diego ha actuado como titular lo ha hecho tirado en banda. En teoría, Isma seguirá en la portería y la defensa estaría formada por Paco Torres, Josete, Geovanni y Del Río; en la medular David García y Charaf parecen fijos y está por ver si Adri Rodríguez tiene sitio o Checa se decanta por otra opción más ofensiva. Si no, Iago y Nané tienen (casi) garantizado estar en el once y para completar la alineación titular podrían entrar Diego, Sergio, Armengol o incluso Adri Valiente.