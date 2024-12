"¿El partido de la vergüenza? Nuestros aficionados no tienen de qué avergonzarse, nunca abandonaron a su equipo"

El Xerez DFC anunció en la noche del pasado lunes que no habrá representación de la junta directiva en el palco de Chapín con motivo de la visita del equipo al Xerez CD, el derbi que se disputa el domingo 15 de diciembre a las cinco de la tarde. La entidad que preside Sebastián Alonso de Medina ha designado al director deportivo, Antonio Bello, como representante del club en este partido y también ha comunicado que el cuerpo técnico, la plantilla y los directivos no realizarán declaraciones durante la semana.

En la otra orilla, Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, cree que la situación, después de varios años, debería tender a normalizarse, explica que la ausencia (o presencia) de la directiva del Xerez DFC es algo que no le quita el sueño, pero apunta que han sido infructuosos los intentos por tener un encuentro para fijar el precio de las entradas para los aficionados visitantes, por lo que el Xerez CD "ha decidido que el precio sea el mismo que para los no socios", ya que el XCD ha declarado el encuentro como Medio Día del Club.

Gil asegura que le da "mucha pena" la situación del fútbol en la ciudad "porque muchos catalogan el derbi como el partido de la vergüenza y yo creo que a esto hay que darle ya una normalidad. Los xerecistas han decidido ya, se han quedado en el Xerez Club Deportivo y el que quiera ser del Xerez Deportivo Fútbol Club me parece perfecto. Somos dos clubes totalmente diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro. Dos clubes de la misma ciudad, nosotros tenemos nuestra historia y ellos su parte, su pequeña historia, y algunos parece que no quieren darle esa normalidad. Que venga su directiva o no es un mero trámite, pero les hemos llamado por sus aficionados. Yo miro por los míos y si puedo conseguir un precio bueno para las entradas para que mis aficionados puedan ir a un partido me reúno, deberían haberlo hecho pero por sus aficionados. Parece que no les importa y los perjudicados son sus aficionados. Nosotros siempre hemos ido, no nos gusta nunca abandonar a nuestro equipo, juegue donde juegue y contra el rival que sea, la palabra abandonar no está en nuestro diccionario. Pido el mayor de los respeto para las dos aficiones y que se pase ya esto del "partido de la vergüenza" porque los aficionados del Xerez Club Deportivo no tienen que avergonzarse de nada, al revés, deben tener orgullo de haber continuado con su equipo en las buenas, en las malas y en las peores".

"La mentira tiene las patas muy cortas, todo lo que decían que no se podía hacer nosotros lo hemos hecho"

Lo cierto es que en los cinco anteriores derbis que se han disputado con el Xerez CD como local no hubo representación de la directiva del Xerez DFC. En su día se argumentaba a la falta de legitimidad de los rectores del Deportivo, situación que cambió hace unos meses con la inscripción del consejo de administración en el Registro Mercantil. El dirigente azulino apunta que "cuando no es una cosa será otra, la mentira tiene las patas muy cortas y el tiempo siempre pone en su lugar a cada persona y a cada mentira. Todo lo que se decía que no se podía hacer nosotros lo hemos hecho. Hemos conseguido poco a poco sacar al Xerez de donde estaba. Los directivos lo único que han hecho es luchar por su club. El que vea en nosotros un enemigo está totalmente equivocado, lo único que hemos hecho es luchar para salvar a nuestro club".

Situación deportiva

El Deportivo ha mejorado las últimas jornadas, en las que ha sumado 10 puntos de 15 posibles y ha regresado a la zona alta, poniendo siete puntos de distancia con el descenso. Gil Zarzana está viendo al equipo "similar al de otras semanas, el equipo tiene ganas, crea ocasiones y la única diferencia es que en estos dos últimos partidos hemos sabido aprovecharlas y en los anteriores no. Por eso digo que estoy muy orgulloso del trabajo de mi equipo, hacía falta psicológicamente que nos favoreciera un poco ese puntito de suerte. Creo que llegamos al partido fuertes, si jugamo como sabemos y metemos la intensidad que metemos en todos los partidos creo que tenemos muchas posibilidades de llevarnos el gato al agua pese a que siempre se diga que en los derbis no hay favoritos. Después, veremos qué pasa, porque hemos hecho partidos muy buenos que hemos perdido y al revés, partidos regulares que ganamos. Así es el fútbol y puede pasar cualquier cosa".

"Nunca hemos ganado como local y quizá sea porque nosotros no le damos tanta importancia a este partido, pero nuestros aficionados se merecen ya una victoria"

"Parece -continúa- que hemos pasado el bache curiosamente cuando más lesionados y sancionados hemos tenido, para que veas cómo es el fútbol. Así es el fútbol, nunca se sabe, estamos a un punto del play-off de ascenso y si te paras a pensar el que va primero, el UCAM, sólo lleva una victoria más que nosotros. Hemos perdido muchos partidos por mala suerte y con un poco de fortuna estaríamos ahí arriba". Los siete puntos sobre el descenso "te dan algo de tranquilidad, pero no nos podemos relajar porque pierdes dos partidos y estás otra vez abajo, está todo muy igualado y cada partido cuesta la misma vida ganarlo y con muy poquito también te lo pueden ganar".

El Deportivo nunca le ha ganado al XDFC como local y el presidente azulino cree que "quizá sea porque a lo mejor nosotros no le damos tanta importancia a este partido, para nosotros es un partido más y para ellos pues quizá es más importante. Pero creo que nuestros aficionados se merecen ya una victoria como local y creo que llegamos en buen momento para poder conseguirla". Espera además una asistencia de entre ocho y nueve mil personas y preguntado por qué se ha declarado medio día del club apunta que "este año hemos hecho un equipo más fuerte, los pagos son mayores y necesitamos un empujoncito y creo que nuestros aficionados lo entienden porque saben perfectamente de dónde venimos y ven ahora a nuestro equipo dónde está y sin deberle un euro a nadie; ellos son parte importante y saben que nos hace falta ese empujocito económico para llegar a final de temporada".