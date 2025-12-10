Xerez CD: tres partidos para mejorar los números de la primera vuelta de Checa

Al Xerez CD le restan tres partidos para cerrar la primera vuelta del campeonato en el Grupo 4 de Segunda Federación. Los azulinos ocupan la quinta posición con 24 puntos empatado con La Unión Atlético y Lorca Deportiva, escuadras que como la jerezana perdían en la anterior jornada contra Águilas, líder con 28 unidades (cuatro más que sus más directos perseguidores) y Atlético Antoniano. El equipo de Lolo Rosano se encargó de cercenar la impresionante racha de siete victorias consecutivas de los lorquinos.

Los de Diego Galiano quieren hacer borrón y cuenta nueva tras el traspié sufrido en La Condomina frente al UCAM Murcia. Los xerecistas realizaron una mala primera parte y las ocasiones sólo llegaron cuando el marcador ya estaba muy en contra con el 2-0 de los locales. Aún así, el equipo azulino tuvo oportunidades de sobra para haber igualado la contienda, pero no fue el día de los atacantes y Mati Castillo, Charaf, Ismael y Franco desperdiciaron las situaciones de gol que se generaron.

El Atlético Malagueño, colista de la clasificación y el peor visitante de la categoría se presenta como víctima propicia para recuperar la senda de la victoria, aunque se puede calificar al rival de un adversario trampa, ya que las cinco derrotas que ha sufrido a domicilio han sido por la mínima, lo que significa que, como poco, compiten bien sus partidos.

El Deportivo tiene tres partidos por delante para mejorar los números de la primera vuelta de la temporada pasada con José Carlos Romero 'Checa' al frente del grupo. Los azulinos firmaron el curso anterior un notable primer tramo de competición y un rush final con dos victorias y un empate para pasar el ecuador de la competición con 27 puntos en la quinta posición y en puesto de play-off de ascenso. Los xerecistas iniciaron el campeonato como un tiro con 12 puntos de 15 posibles en las primeras cinco jornadas que les llegó a situar como líderes del grupo. Luego, llegaba la crisis con un punto de 15 posibles y cuatro derrotas en cinco partidos, para encarar la recta final en línea ascendente.

En el presente curso, el Deportivo ha ido de menos a más. Tras un inicio dubitativo con un único triunfo en las primeras cinco jornadas, el equipo de Diego Galiano enlazó luego una buena racha de seis partidos invicto y también seis triunfos en los últimos nueve compromisos hasta alcanzar los 24 puntos. El techo se sitúa en las 33 unidades, aunque para eso los xerecistas tienen que ganar al Malagueño este próximo domingo, al Extremadura en el Francisco de la Hera el sábado 20 de diciembre y al Xerez DFC en el derbi, que sería su primer triunfo ante el XDFC actuando como local.

Con 14 jornadas disputadas, el Xerez CD sumaba 20 puntos a estas alturas la temporada pasada, cuatro menos que en el presente curso, y ocupaba la décima plaza con sólo tres puntos por encima del descenso. Esos 7 puntos en las tres últimas fechas de la primera vuelta catapultaron al equipo de Checa hasta la quinta posición. Ahora, los de Galiano sí están situados en play-off y después del a priori asequible compromiso contra el colista deberán afrontar dos encuentros muy complicados.

Hay que recordar que finalmente, el Deportivo se quedaba la temporada pasada fuera del objetivo del play-off acabando la liga con 52 puntos tras sumar 25 en la segunda ronda del campeonato, dos menos que en la primera, quedando el corte en los 55 que firmó el Estepona, hoy hundido en la clasificación.