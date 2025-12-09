El próximo rival del Xerez CD en Chapín, el peor visitante de la categoría, pero con 'trampa'

El Xerez CD recibe este domingo (12:00 horas) en Chapín al Atlético Malagueño, colista del Grupo 4 de Segunda Federación y el peor visitante de la categoría con sólo dos puntos sumados a domicilio... aunque uno de ellos fue en el Municipal jerezano frente al Xerez DFC. El otro partido en el que los malaguistas no salieron derrotados fuera de casa fue en Linarejos. Ambos puntos los obtuvieron empatando a uno.

Al Deportivo le restan tres partidos para cerrar la primera vuelta del campeonato y dos en 2025. El primero de ellos, en casa frente al filial boquerón, el desplazamiento del sábado 20 de diciembre al Francisco de la Hera de Almendralejo para medirse al Extremadura, y el partido que abre 2026 en casa en el derbi contra el Xerez DFC. El primero de estos compromisos está marcado en rojo por la plantilla azulina, consciente de que la victoria es innegociable ante el peor equipo del Grupo 4, un choque 'trampa' porque los malagueños compiten y sus derrotas como visitantes siempre han sido por la mínima.

Diego Galiano va a recuperar para el encuentro a Josete Malagón, quien ya viajó a Murcia pero no tuvo minutos en la derrota del equipo frente al UCAM que puso fin a una racha de seis salidas consecutivas puntuando (tres victorias y tres empates) y están pendiente de la evolución de Ricky Castro, Leo Vázquez y Manu de la Lama; mientras que descartado está Jaime López. En suma, los xerecistas afrontan el encuentro del domingo con casi todos sus efectivos importantes en perfecto estado y con la obligación de sumar los tres puntos para seguir en los puestos de play-off de ascenso a Primera RFEF.

El Atlético Malagueño ha disputado hasta el momento siete partidos lejos de su feudo con un saldo de dos empates y cinco derrotas y nunca ha dejado la portería a cero en estas salidas. El equipo que hasta hace unas semanas entrenaba Juan Francisco Funes -que subió al primer equipo tras la destitución de Sergio Pellicer- inició la temporada perdiendo en el Francisco de la Hera desperdiciando el 0-2 con el que se colocó a los 20 minutos de partido. Los de Almendralejo remontaban en la segunda parte con los goles de Juanmi Calleón, Frodo y Zarfino.

Un punto en Chapín

La segunda salida de los malagueños fue a Jerez para medirse al Xerez DFC. David Morante se marcaba en propia meta el 0-1 para los visitantes, pero Udom empataba en la segunda mitad, rescatando un punto para los xerecistas tal y como hizo este pasado fin de semana ante el Recreativo de Huelva. El cuadro malacitano volvía a caer en sus tres siguientes salidas ante Antoniano (2-1), Melilla (2-1) y Recreativo (1-0), tres derrotas por la mínima. En Linares sumaba el segundo punto de la temporada a domicilio, de nuevo sin saber mantener un resultado a favor; y su último desplazamiento también lo cuenta por derrota, igualmente por la mínima, 2-1 contra el Lorca Deportiva con un tanto del local Álvaro en el minuto 90.

Con la llegada de Francisco López Bravo al banquillo no han mejorado los resultados del filial malacitano, que acumula tres derrotas consecutivas: La Unión (1-3), Lorca (2-1) y Deportiva Minera (0-2). La única victoria en el casillero malagueño fue precisamente en el penúltimo partido de Funes al mando, un sorprendente 1-0 contra el UCAM Murcia en uno de los dos encuentros en el que dejaron la portería a cero. El filial es el segundo equipo menos realizador del Grupo 4 -sólo ha anotado 10 goles- y pasa por ser el más goleado con 24 tantos en contra.