Triunfo del Deportivo en Don Benito con un tanto de penalti de David Santisteban (0-1)

El Xerez CD ha logrado una balsámica victoria en casa del Don Benito gracias a un tanto de penalti, provocado por Armengol y transformación de David Santisteban a cuatro minutos del final del encuentro. El triunfo en el Vicente Sanz deja al Deportivo con seis puntos de ventaja sobre un rival directo, cuatro por encima de los puestos de descenso, a tres del play-out que marca el Recreativo Granada y a dos del play-off de ascenso. Más igualada no puede estar la categoría.

El Deportivo ha asaltado el Vicente Sanz en un partido que no va a pasar a la historia por su buen fútbol. El encuentro ha sido malo de solemnidad, protagonizado por dos equipos con carencias -los xerecistas acudían al choque plagados de bajas- y en un mal momento de resultados. Los de Checa dominaron la primera mitad, en la que fueron superiores, sin pasar apuros atrás, pero sin 'punch' arriba. La segunda estuvo más igualada, alterándose el devenir del encuentro a cuatro minutos del final en una acción de Armengol provocando una pena máxima que materializaba David Santisteban, anotando su cuarto gol esta temporada pese a contar con pocos minutos.

Isma por Santos

Plagado de bajas -Nané, Iago, Adolfo, David García y Charaf-, Checa apostó por el cambio en la portería dando entrada a Isma Gil en lugar de Santos, que no estuvo demasiado afortunado contra la Balona. En defensa, Álex del Río entraba en el lateral izquierdo recuperado de sus molestias en los abductores, mientras que en la medular Adri Rodríguez ocupó el sitio de David García, acompañado por Misffut, Ulloa y Reina, con Diego en punta y Sergio López en la banda derecha por delante de Paco Torres.

El estado del césped del Vicente Sanz no invitaba al fútbol preciocista ni tampoco los equipos se prestaban a ello, buscando el balón largo y las segundas jugadas en estos primeros minutos. Poco a poco, el Deportivo se hacía con el control del juego y los azulinos tenían tres saques de esquina en el primer cuarto de hora, todos improductivos. Reina no acertaba a golpear limpio en buena posición y Diego se topaba con el meta local en una jugada invalidada por fuera de juego.

Josete pugna con Oussama. / xerez cd

No merodeó el área local el Deportivo hasta los 25 minutos tras una buena apertura de Reina a Sergio López y el centro del extremo derecho lo sacaba uno de los centrales del Don Benito cuando Diego estaba solo para rematar a puerta. El Xerez CD dominaba a un Don Benito de lo más ramplón, pero los de Checa -en la grada sancionado- tampoco encontraban la fluidez necesaria para llegar con peligro a la portería visitante.

Dominio sin llegada

Al menos, los azulinos no sufrían y se defendían bien en los contados ataques de los extremeños, aunque el Don Benito se acercó con peligro en un centro chut de Mario Sánchez que se envenenó tras tocar en Paco Torres y a punto estuvo de sorprender a Isma Gil.

Que a este Xerez CD le cuesta un mundo hacer gol no es top secret y se volvió a evidenciar a ocho minutos del final de la primera mitad cuando el balón le caía dentro del área y en posición franca a Reina. El sevillano, con toda la portería para él, disparaba mal, el balón pareció que no iba siquiera entre los tres palos, pero por si acaso Emmanuel desbarataba el peligro. En la siguiente jugada, de nuevo se le hacía de noche al ataque jerezano en un pase de Diego Domínguez al que no llegaba Reina porque la defensa estuvo más rápida.

Misffut, agarrado por un contrario. / xerez cd

Creció el Xerez CD en este tramo final de primer período, era el momento de irse al descanso con ventaja y estuvo cerca el equipo de Checa. Alberto Ulloa condujo tras un reverso, abrió en banda a Sergio López, el extremo intentó profundizar, no lo vio claro y retrasaba a Adri Rodríguez, quien desde la frontal le pegaba raso y duro, saliendo el esférico junto al palo derecho de Sebas Gil. No hubo forma en esos primeros 45 minutos en los que el Deportivo fue superior en el juego, pero no en el marcador.

Cambios de inicio

Juan Marrero y Checa movieron piezas en el descanso. El técnico local dba entrada a Vera en lugar de Borja Domingo y en el bando azulino entraba Ricky, que reaparecía un mes y medio después, por Sergio López. El chipionero se colocaba en la banda derecha, por lo que el dibujo no cambiaba.

Se salvó el Xerez CD en una contra de los locales llevada por Raly Cabral. El atacante se hizo un autopase ante la oposición de Álex del Río y el centro pasado al segundo palo no encontró rematador afortunadamente para los intereses de los xerecistas. Respondió el equipo de Checa con un tímido acercamiento, pero nadie acertó entre una nube de piernas y varios rechaces.

Si el partido fue malo en la primera mitad, la segunda era peor todavía. Al equipo azulino le costaba un mundo llegar a la portería contraria y tres cuartos de lo mismo al Don Benito. Armengol entraba en lugar de Diego Domínguez y poco después David Santisteban por Reina. En un fallo de Geovanni, que se quedó con el molde al intentar despejar un balón en banda, Oussama remataba al lateral de la red y la réplica xerecista la tenía Santisteban, pero en lugar de pegarle desde la frontal intentó regatear al central, perdiéndose la oportunidad.

Armengol, decisivo

El partido entraba en la recta final y cualquier error se podía pagar caro. Y la moneda caía del lado del Deportivo gracias a un penalti que provocaba Armengol y que transformaba David Santisteban engañando a Sebas Gil, lanzando a la derecha y el portero venciéndose a la izquierda.

Tenía que aguantar el Xerez CD en los minutos finales y aparecía Isma Gil para evitar el empate de los locales repeliendo un seco disparo y ya en el descuento Dani Salas remataba una falta que superaba a Isma, apareciendo milagrosamente Geovanni para sacar bajo palos.