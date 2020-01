Alberto Vázquez, técnico del Arcos: "El Xerez DFC tiene equipo para ser campeón"

El Xerez Deportivo FC recibe este domingo en Chapín al Arcos, equipo que dirige el jerezano Alberto Vázquez y que marcha en la 15ª posición con 20 puntos, tres por encima del descenso que marca el Pozoblanco.

Los del Antonio Barbadillo se presentarán en el estadio jerezano con una cara nueva, la del atacante Joaquín Pino, futbolista que hasta ahora ha militado en las filas del Trebujena. Por contra, han perdido a Joaqui, que ha obtenido la carta de libertad para regresar precisamente al Xerez DFC, del que salió el pasado mes de julio tras no renovarle el club.

La baja del central chipionero se la toma Alberto Vázquez con filosofía: “Haciendo la metáfora, en el mar el pez grande siempre se come al chico. Está claro que es una baja que deportivamente nos hace daño. Joaqui prácticamente era nuestro fichaje más destacado, tiene mucha experiencia en Tercera”.

De este modo, el Arcos se queda algo corto en defensa: “Ahora mismo sólo tenemos a Pedro y a Rosales, aunque Alberto Durán puede bajar a la defensa y en el juvenil, Calderón lleva toda la temporada entrenando con nosotros y es un chaval que me gusta. Si en un momento dado hay que darle la oportunidad, yo no tengo problema”, afirma el técnico arcense.

A falta del partido en Chapín para completar la primera vuelta, Vázquez afirma que “el balance es positivo, aunque podríamos tener bastantes puntos más, hemos hecho partidos muy buenos. Pero no estamos teniendo suerte de cara a la portería, fallamos ocasiones que todavía no me explico cómo no han entrado. A nivel de presupuesto está la cosa regular por no decir otro nombre y se sabía desde el principio que nos iba a costar trabajo. La gente tiene todavía en mente hace tres campañas cuando había dinero y jugadores de mucho nivel y con otras miras. Pero la realidad hoy es totalmente diferente. El objetivo está muy claro: salvar al equipo tanto en lo económico como en lo deportivo. Había que hacer una plantilla para mantenernos y no agravar la situación. Y por ahora creo que lo estamos haciendo bien. Económicamente más o menos estamos al día y deportivamente estamos en la pelea y dentro del objetivo”.

El Arcos se va a presentar en Chapín después de dos derrotas consecutivas en el Barbadillo, aunque en su última salida consiguió el triunfo en Los Barrios acabando con la racha de los barreños en el San Rafael: “Intento transmitir seguridad y confianza a los jugadores porque ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Después de ganar en Los Barrios hicimos el mejor partido de la temporada contra el Coria, hacía años que no me sentía tan superior a un rival y, sin embargo, ellos en la única que tuvieron nos ganaron el partido con un gol de Juan Gómez. Sólo nos queda trabajar y mantenernos fuertes”.

Del Xerez DFC, el técnico jerezano afirma que tiene equipo “para ser campeón o luchar por serlo. Jugador por jugador tienen un equipazo y aunque no estén en un buen momento, tienen tanta calidad que con poco te ganan un partido. Nosotros en cambio tenemos que hacer las cosas muy bien muy bien para ganar”.

En efecto, el cuadro xerecista afronta el encuentro como una reválida después de la última derrota en Coria, la tercera en las cuatro últimas jornadas. Pese a ello, los azulinos están a un solo punto de la cuarta plaza: “Yo quiero esa crisis para mí”, afirma Vázquez, que piensa que para sacar algo positivo de Chapín “es clave mantener la portería a cero. A nosotros también nos gusta ser protagonistas con el balón y cuando lo tengamos intentaremos hacer daño con nuestras armas. Es un estadio que se presta a eso, el césped está magnífico… En el momento que tengamos la pelota vamos a tratarla de la mejor manera posible y si hay tramos en los que se la podamos quitar estaría bien, porque si no el campo se nos puede hacer muy grande”, reconoce el técnico guadalcacileño.

Tras el Xerez DFC, al Arcos le tocará de nuevo desplazarse a Jerez para medirse al XCD en el primer partido de la segunda vuelta. Con ambos equipos luchando por la permanencia -en el partido inaugural el Xerez CD incurrió en incomparecencia-, será un partido de 6 puntos aunque el preparador del Arcos no ve más allá del choque domingo: “Como pienses que el siguiente es más importante que el del domingo mal vas. Lo más importante es lo que viene esta semana y cuando termine ya habrá tiempo de pensar en el siguiente. Lo más importante ahora es ir a Chapín a intentar sumar”.