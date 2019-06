El Xerez DFC no renovará a Joaqui, Juan Gómez, Alberto Heredia ni Manu Heredia

El Xerez Deportivo FC dejó claro ayer que no renovará a Joaqui, Juan Gómez, Alberto Heredia ni Manuel Heredia, futbolistas que terminaron contrato el pasado mes de mayo y que quedaron libres aunque el club azulino precisó en su día que si llegasen a entrar en los planes deportivos para la próxima temporada, se negociaría su renovación. Esta situación fue ayer explicada por Edu Villegas, director deportivo azulino, para zanjar cualquier posible malentendido con los futbolistas ya que alguno ha comentado que el Xerez DFC no le ha llamado; Villegas matizó que habló con todos colectivamente y que, a día de hoy, ninguno de estos interesa.

En esta tesitura no está Antonio Jesús, cedido que regresa al el Atlético Sanluqueño, ni los otros futbolistas que acabaron contrato y que ya se anunció por parte del Xerez DFC que no continuarían, casos de Robin Lafarge -único al que se ofreció la renovación-, Rodri -al que se le ofreció renovar para ir cedido-, Javi Tamayo y Jorge Herrero, mientras que Khalok, aunque el club azulino no lo descartaba oficialmente hasta ayer, ya se había comprometido con el Eldense.

Quizá el malentendido al que aludía Edu Villegas se produce al anunciar el Xerez DFC que unos futbolistas no iban a continuar y no decir nada de los otros, pero para dejar las cosas claras, el director deportivo lo explicaba ayer: "Todos los jugadores que terminaban contrato quedaban libres. Yo hablé con todos colectivamente y comenté que cualquier jugador que no estuviese renovado, quedaba libre; que cualquiera podía venir a hablar conmigo, que yo le iba a dar explicaciones. De hecho, he hablado con muchos".

Añadió Edu Villegas que les explicó que "con los que no estaban renovados estaba abierta la posibilidad de llamarlos, porque dentro de la planificación y que a día de hoy solamente tenemos tres jugadores fichados, no sabíamos al 100% las bajas porque había dudas y de hecho todavía las hay. De ahí que haya podido haber algún malentendido", pero el club quería evitar lo que sucedió el verano anterior, cuando se descartaron futbolistas que luego, al no surgir en el mercado lo que se estaba buscando, "podían haber sido válidos", por eso esta temporada "lo hemos hecho al revés, no se ha renovado a nadie y si alguno interesa, como está libre se le llamará", aunque el director deportivo fue sincero y reconoció que a día de hoy no interesa ninguno.

A través de su página web oficial, el Xerez Deportivo FC quiso "agradecer la gran profesionalidad de todos estos futbolistas y su enorme labor en la pasada campaña, deseándoles el mayor de los éxitos en el futuro tanto en el ámbito profesional como en el deportivo", añadiendo que "la plantilla de la temporada 2018-19 pasará a la historia de nuestro club por cumplir uno de los principales objetivos de la entidad xerecista: llegar a competir en categoría nacional por primera vez en su historia".