Colorado, jugador del Xerez DFC, directo: "Todos tenemos que hacer autocrítica"

Álex Colorado ejerció de capitán del Xerez DFC en el encuentro ante el Arcos -compartió funciones con Adri, que lució el brazalete- y también lo ha hecho tras la dura derrota que encajó su equipo en Chapín. El centrocampista jerezano no se esconde, da la cara, lamenta el revés y asume la responsabilidad.

El azulino ha destacado: "En estos casos, todos tenemos que hacer autocrítica. Mala suerte puedes tener en un partido pero no en tres o cuatro, algo se está haciendo mal y cada uno que reflexione y, como he comentado, que haga autocrítica. Hay que espabilar, cada vez queda menos y tenemos que estar arriba".

Además, el máximo goleador del equipo no oculta que "estamos hundidos, como todo el mundo. Nos llevamos un palo más en un partido en el nos marcaron sin tirar a puerta porque el gol fue un centro. A nosotros nos costó mucho la expulsión, pero aún con diez llegamos mucho, lo intentamos pero no pudo ser".

A la hora de analizar las causas de la derrota, una de ellas la coloca en la expulsión de Fran Ávila justo antes del descanso. "Sinceramente, creo que si no nos quedamos con diez, no perdemos. Empezamos muy bien, tuvimos llegadas por banda, el público estaba con nosotros pero sucedió lo de siempre. No entró el balón, pasaron los minutos y llegó la expulsión de Fran. Llegaron los nerviosos y nos metieron un gol que también es una locura. Insisto, algo se está haciendo mal y hay que cambiarlo ya, aún estamos a tiempo. Hay que espabilar que nos puede coger el toro. Tenemos que estar arriba sí o sí".

Ante el Arcos, al Xerez DFC le volvió a suceder lo mismo que ante el Conil o el Coria, generó muchísimas ocasiones y no las materializó. Eso "afecta al equipo. Vemos que no nos crean peligro y nosotros llegamos y llegamos y el balón no entra. Siempre lo mismo y, al final, por un mínimo fallo o ni fallo en esta oportunidad, te castigan con un gol. No puede ser".