Álex Colorado, un pichichi decisivo y por sorpresa en el Xerez DFC

Álex Colorado ha sido uno de los nombres propios del fin de semana en el Xerez DFC. El centrocampista azulino fue el autor del gol del triunfo ante el Ciudad de Lucena en el minuto 85 y se ha convertido en máximo artillero del equipo con cinco dianas. Bello le sigue con cuatro.

El jerezano no se caracteriza por anotar muchos goles y sólo en dos temporadas de su dilatada carrera en Segunda B ha logrado superar esa cifra. La primera vez que lo logró fue en la campaña 07/08 en las filas del Mazarrón. Hizo ocho y dos de ellos, en u doblete al Algeciras.

Su mejores registros los estableció en una temporada histórica para él y para el Reus, uno de sus últimos destinos antes de recalar en el Xerez DFC hace ya dos ejercicios. Con el cuadro catalán logró el asenso a Segunda A en la campaña 15/16 y firmó once tantos, tres de ellos desde el punto de penalti.

En las filas azulinas, este curso anotó dos tantos en la primera jornada de Liga en La Juventud en la goleada al Antoniano por 5-0. Consiguió el segundo y el último tanto en un gran partido.

Luego, mojó ante el San Roque de Lepe en Chapín (2-1), materializó la diana de la victoria en la Ciudad Deportiva Rafael Rojas ante el Córdoba B (0-1) y repitió el domingo, logrando un gol importantísimo, ya que rompía una racha de dos derrotas seguidas.

Satisfecho "Cinco goles a estas alturas no está mal, lo importante es ayudar al equipo y si es marcando, mejor que mejor"

Colorado se muestra "contento por cómo me están saliendo las cosas esta temporada y si encima puedo ayudar al equipo con goles, mejor que mejor. Llevar cinco a estas alturas está bien".

De la validez de su gol al Ciudad de Lucena no tiene dudas: "Lo vi claro, el defensa saca el balón de dentro con la pierna. Miré al línea, le vi dudar y pensé que no lo iba a pitar. Lo dio y se hizo justicia por el gol y el partido. Tal y como estaban las cosas, me llevé una alegría doble. Ese tanto, además, va para Juan Bellido, que ya no está con nosotros".

El Xerez DFC superó al segundo clasificado pero le tocó sufrir. "Por momentos, el partido se parecía al del Conil. De todos modos, la diferencia, respetando al Conil, es jugamos ante un equipo que está arriba y fuimos muy superiores. Hicimos una muy buena primera parte pero no marcamos. Nos fuimos al descanso con 0-0, pasaban los minutos y siempre llegan los nervios. El equipo dio un paso adelante, ganamos y esperamos seguir así. Estamos trabajando bien, aunque hayamos tenido dos partidos malos. Si seguimos en esta línea, volveremos a estar arriba y no nos bajaremos de ahí".

Ahora, ya el encuentro el domingo es pasado y están centrados en cerrar el año con un triunfo en Coria que les acerque al liderato y les pueda devolver a la zona de fase fe ascenso, ya que hay enfrentamientos entre rivales directos. Bajo su punto de vista, "todos tenemos claro que hay que terminar el año de la mejor manera posible. El equipo está trabajando bien, los entrenamientos son un espectáculo, lo que pasa es que, a veces, eso no se refleja en los partidos. Si mantenemos esta línea, sacaremos algo positivo de allí y cerraremos el año como merecemos. Está todo muy igualado, estamos a tres, ya pasó el bache y a mirar hacia arriba".