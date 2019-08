Andrés García Tébar se hizo cargo del Xerez DFC el pasado mes de febrero para suplir a Pepe Masegosa e intentar clasificarlo para la fase de ascenso a Segunda B. Se quedó a un gol de lograrlo en la última jornada de Liga. Su trabajo fue excelente y se ganó la renovación. Presentó unos números excelentes.

Esta temporada la afronta con las máximas exigencias, sabe perfectamente qué objetivo se marca el club y confía en conseguirlo. Destaca la ilusión de la afición, la predisposición al trabajo de los jugadores, su compromiso, el ejemplo que están dando los veteranos en el vestuario y el excelente comportamiento de los canteranos.

Avisa que la temporada no va a ser nada fácil porque hay muy buenos equipos en el Grupo X y admite que a su plantilla le faltan un par de refuerzos en ataque.

–¿Cómo lleva su equipo la pretemporada?

–Son complicadas porque se hacen duras pero esto es así. Las pretemporadas están para eso, es el momento de trabajar y lo estamos haciendo bien. A algunos les está costando más que a otros pero estoy contento con su predisposición, saben que es el momento de poner el motor en marcha. La pena es que estamos teniendo algunos lesionados y tenemos que bajar el volumen y la carga. Lo importante es que el día 25 estemos bien para el encuentro ante el Antoniano.

–¿Qué destaca del trabajo realizado en estas semanas?

–Las exigencias son máximas y la predisposición al trabajo y la actitud tanto de los que han llegado como de los que estaban es excelente. Siempre digo que los entrenadores deberíamos de intentar prolongar en el tiempo el grado de atención máxima que los futbolistas ponen ahora y las ganas que tienen de asimilar los conceptos, estoy satisfecho de todos ellos. Empezar bien es fundamental y para lograrlo hay que trabajar más que los demás y no dar opciones, ser exigentes.

–Tras tres partidos, ¿se pueden sacar conclusiones?

–Es pronto para sacar conclusiones porque hemos incorporado a mucha gente nueva, estamos trabajando también ahora el estilo, los sistemas y cuesta. Aún así, si que es verdad que, después de ver los partidos que es cuando podemos hacer un análisis mucho más objetivo y profundo y ponemos en una balanza aquellas cosas que hemos hecho bien y las que tenemos que mejorar, estoy satisfecho. Hemos ido mejorando. Nos quedan aún tres amistosos y tenemos que ir evolucionando en muchas facetas del juego para llegar a lo que queremos, aunque la idea la tenemos clara.

–¿Se verá a un Xerez DFC muy diferente al del pasado curso?

–Las señas de identidad van a ser las mismas porque son las que me gustan pero siempre es diferente. Cuando llegué, me tuve que adaptar a las necesidades que había y las semanas se me hacían cortas, ahora arrancamos nosotros, hemos traído a dos o tres futbolistas que encajan en la idea de juego que buscamos y tenemos mucho más tiempo para implantarlo todo. Lo que sí puedo decir es que vamos a mantener, sin lugar a dudas, es nuestra filosofía de defender hacia adelante. La pasada temporada siempre tratábamos de presionar la salida del balón, de presionar siempre después de perderlo. Éramos un equipo al que le gustaba defender en campo contrario y no en el nuestro y eso hay que mantenerlo, aunque siempre te vas a encontrar con rivales que te lo van a poner difícil.

–¿Cómo afectan esos aspectos al juego?

–La idea que queremos inculcar es la que he comentado, presión alta, y en el juego ofensivo lo que sí que busco es que seamos más profundos, más verticales y que tengamos mucha velocidad del centro del campo hacia arriba. Luego, en función de las características de los jugadores, incluiremos variantes. Técnicamente tenemos un buen equipo, tendremos más posesión, seremos más verticales y ofensivos.

–La plantilla es prácticamente nueva como dice, ¿qué aspectos destaca?

–Me quedo con el compromiso de los veteranos, tanto de los que han llegado como de los que estaban, ayudan en todo y están consiguiendo que el vestuario funcione y todo sea más fácil, están dando ejemplo. Hemos rejuvenecido la plantilla, es una de las ideas que teníamos, y ellos están aportando mucho, como lo están haciendo los canteranos. Están implicados, con ganas de aprender, trabajando a tope y dispuestos a todo.

–¿Qué fichaje le ha sorprendido más?

–No quiero personalizar porque estoy contento con todos en líneas generales. Como he comentado antes, la predisposición es excelente y están a un buen nivel. A algunos les conocía más que a otros y el que más me ha llamado la atención es Ejike Ikwu, el central nigeriano que hemos firmado de la cantera del Recreativo de Huelva.

Ilusionado "Mantendremos nuestras señas de identidad, con presión alta y verticalidad, pero seremos más ofensivo, el equipo es técnicamente bueno"

–¿Tiene ya todo lo que le gustaría o espera más refuerzos?

–La pasada temporada teníamos una plantilla corta y la de esta campaña debe ser más amplia para no acusarlo. Nuestra idea es tener dos jugadores por puesto y completar con los canteranos que, como he dicho antes, estoy encantadísimo con ellos, están demostrando buen nivel. Estamos muy ilusionados todos con este proyecto. Siempre digo que los equipos que consiguen los objetivos son los que tienen un buen fondo de armario y están respaldados por sus aficionados. El club está trabajando duro para reforzar el ataque porque necesitamos un de jugadores más en esa posición y a ver qué pasa.

–¿Por qué tantos cambios en un plantel que terminó realizando un notable campaña?

–Buscamos mejorar y hemos intentando firmar a jugadores que creemos nos pueden ayudar, aunque luego todos nos podemos equivocar a la hora de tomar decisiones. Lo que hemos pedido no son caprichos, son necesidades, quiero lo mejor para mi club, que es estar lo más arriba posible, y en función de eso hemos firmado a los futbolistas.

–El objetivo es entrar en ‘play-off’ sí o sí...

–Todos, directivos, entrenadores y jugadores, somos conscientes de lo importante que es este año para el club por lo ilusionada que está la gente y por lo que sucedió la pasada temporada. La idea es bastante clara, entre todos tenemos que hacer que esto salga adelante y para ello también es fundamental que el club tenga el mayor número de socios posibles. Cuantos más ingresos, mejor plantilla, más recursos, más garantía de éxito.

–¿El reto es ser primeros?

–El objetivo global es el ‘play-off’ para luchar después por el ascenso pero antes de llegar ahí tenemos que centrarnos en el partido a partido. En este caso hay que aplicar la filosofía de Simeone. El primer reto es ganar al Antoniano pero es que después van a quedar 37 jornadas más. Ya ha quedado demostrado, y eso no hace falta que lo diga yo, que nadie regala nada y en este grupo volvemos a coincidir equipos fuertes que vamos a luchar por el mismo objetivo. Lo importante es entrar en la fase de ascenso y luego, ser primeros o segundos mejor que terceros o cuartos. No obstante, lo complicado y fuerte que es este grupo lo demuestra que en las dos últimas campañas han subido dos cuartos clasificados de este grupo X, hace dos el Sanluqueño y el pasado el Algeciras. Sólo un 5% de los cuartos clasificados suben y los que lo hacen son de aquí.

–Habla de un Grupo X fuerte, ¿cómo lo analiza?

–En todos los grupos y en todas las categorías siempre hay favoritos y rivales potencialmente muy fuertes porque su economía se lo permite. El Ceuta y el Betis Deportivo tienen mucho nivel y luego hay un grupo, en el que nos encontramos nosotros, que va a pelear por lo mismo. Ahí incluyo al Utrera, Ciudad de Lucena, Córdoba B, Puente Genil y también San Roque de Lepe, que me gusta bastante el equipo que está haciendo. Después, también hay que contar con todos aquellos que se convierten en revelación y que sorprenden.

–¿Tiene ganas de que llegue el 25 de agosto?

–Muchísimas. A todos los deportistas lo que nos gusta es competir y los amistosos son amistosos. Nos restan tres encuentros todavía porque el de Arcos no se pudo jugar y tenemos ganas de disputarlos pero lo verdaderamente importante llegará ante el Antoniano en La Juventud.

–Ha visto ya al Antoniano, el primer rival de Liga, ¿qué le ha parecido?

–Que nadie piense que va a ser fácil esa primera cita de Liga ni muchísimo menos. Le ganó 3-0 al Sevilla Atlético y ha perdido por la mínima con el Atlético Sanluqueño y el Europa, que son equipos de superior categoría. Al principio de temporada todos los rivales son mas competitivos y es más complicado. Luego, a medida que va avanzando la competición, el potencial de los conjuntos con más entidad y el poder económico se termina notando e imponiendo.