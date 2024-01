Ángel Rueda, sexto jugador que sale del Xerez DFC

El mercado de invierno entra en su recta final y los movimientos se suceden. Si la pasada semana llegaba al Xerez DFC Alberto Durán y se marchaba Joselu Friaza, ahora es el joven Ángel Rueda el que se despide y es la sexta salida desde que comenzó el curso. El defensa y el club han llegado a un acuerdo para la resolución del contrato que vinculaba a ambas partes, que tenía una duración de dos temporadas.

Rueda, a sus 20 años, busca minutos. En un principio, el club barajó la opción de cederlo al San Fernando para que jugase en el filial, pero le surgido la opción de marcharse a la cantera del Logroñés, su destino más probable, y la posibilidad de recalar en un equipo de Tercera RFEF del grupo murciano.

El chiclanero, que fue el segundo fichaje que realizó el pasado verano Edu Espada, que no fue convocado para el encuentro del pasado domingo en Puente Genil porque ya negociaba su salida, ha disputado con la camiseta azulina once partidos, seis como titular, cuatro de ellos completos, y acumuló 662 minutos.

La entidad, a través de un comunicado, ha hecho oficial el acuerdo para su adiós y le agradece "su trabajo, esfuerzo y dedicación" y también le desea "la mayor suerte en sus proyectos futuros".

El futbolista, por su parte, también ha querido despedirse de la afición y ha escrito en sus redes sociales: "Toca despedirme de todos vosotros xerecistas. Me voy de aquí con mal sabor de boca por no haber podido demostrar como soy, pero muy feliz por el aprendizaje que me llevo y la experiencia junto a la gran familia que hay en el vestuario".

Y añade: "Gracias a la afición por todo, especialmente a los que siempre estáis tanto en lo bueno como en lo malo; a todos mis compañeros, que os merecéis sin duda ese ascenso que tanto deseamos; y sin duda a Jose (Granados), que sin ti nada sería igual. Espero que algún día estéis en el sitio que os merecéis. Buena suerte".

Rueda ha seguido el mismo camino de Friaza, Antonio Moreno, Fabian Burdenski, Pedro Pata y Edu Oriol. Con una plaza más libre, el club está acelerando las gestiones para la contratación del extremo, objetivo ahora de David Sánchez, tras la llegada de Pablo González para la delantera.