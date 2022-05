Fue precioso mientras duró (2-0)

Fue precioso mientras duró. El Xerez DFC ha mantenido viva la ilusión de pelear por un puesto en el 'play-off' a Primera RFEF hasta el último suspiro, pero no ha podido ser. El cuadro azulino ha caído en El Maulí ante el Antequera por 2-0 después de diez jornadas seguidas sin conocer la derrota y de cuatro triunfos seguidos. Los resultados de los rivales directos no fueron del todo positivos y ya cualquier emparejamiento posible no le beneficia por el golaveraje.

El Coria ganó al San Fernando, el San Roque goleó al Vélez, el Villanovense empató ante Las Palmas Atlético, el Cádiz B derrotó al Mensajero y el Montijo perdió. Los azulinos sólo pueden llegar ya a los 50 puntos que tiene el Coria y no sale beneficiado en ninguno de los dobles, triples, cuádruples e incluso quintuple empate.

De Luis, baja de última hora

Pérez Herrera se encontró justo antes de emprender el viaje con una baja notable de última hora. El guadarmeta Mario de Luis se tuvo que quedar en tierra por una gastroenteritis aguda y entró en la lista Rafa Albert. César fue el portero titular y el resto del once fue el esperado, con la presencia de Alberto Durán en el centro de la zaga, desplazando a su compañero Ocaña al lateral izquierdo -Iriondo era el jugador sacrificado-, Curro Rivelott en el centro del campo tras cumplir su sanción, lo mismo que Bello en ataque escorado a banda. Darío Guti se colocó de salida por detrás de David Grande, que fue el referente en esta oportunidad en lugar de Máyor.

Con mucho en juego, el encuentro arrancó intenso, con los dos equipos intentando no cometer errores y marcando territorio, aunque eran los xerecistas los que más insistían. Un saque de esquina botado por Bello y un remate de cabeza de Oca que hizo lucirse al meta local fueron los dos primeros avisos de los azulinos ante un rival que no conseguía controlar el balón, buscaba las contras y no se encontraba cómodo sobre el verde.

Situación controlada

Al filo de la media hora, Jacobo buscó sorprender a Iván Moreno con un lanzamiento lejano que se marchó por encima del larguero. El crono avanzaba con la situación controlada, sin sufrir demasiado contra un combinado local impreciso y con resultados momentáneos para todos los gustos en el resto de encuentros de los implicados en la pelea por un puesto en el 'play-off'. El Ceuta emptaba en Córdoba, el Montijo perdía en Mérida, el Coria firmaba tablas en Maspalomas con el San Fernando, el San Roque goleaba al Vélez y el Villanovense también caía de forma soprendente en su campo ante el ya descendido Las Palmas Atlético.

Darío Guti también se convirtió en protagonista en el minuto 36. El atacante se sacó de la chistera una bonita jugada personal, se plantó en el área y cayó obstaculizado. El colegiado no quiso saber nada de una acción en la que los azulinos reclamaron pena máxima con insistencia. Y en el 43', la acción más clara de peligro para los locales. Luismi botó una falta al corazón del área y Nacho Pais no llegó a rematarla por muy poco. Ya en el descuento, el Xerez DFC apretó y lanzó dos córners casi consecutivos de los que no sacó partido.

Todo por decidir

Con todo por decidir, arrancó un segunto acto en el que el cuadro de Pérez Herrera necesitaba marcar para hacer el sueño posible. Entró fuerte y pisando el área de un rival que hizo un cambio en el descanso -se quedó en la caseta Narbona y saltó al verde Gus Quezada-, pero seguía nervioso y espeso. En el minuto 53, tras una falta sobre Marc Fraile, primero Oca y luego Durán lo intentaron de cabeza, pero el meta local estuvo seguro.

Mazazo

Y cuando mejor estaba el cuadro azulino, pena máxima. En el minuto 61, Ocaña derribó a Isra dentro del área tras un buen recorte y el árbitro no tuvo dudas. Señaló la infracción que ejecutó con maestría Sergio Díaz. 1-0. El gol reactivó a los locales, que por primera vez dieron la sensación de poder hacer más daño a los azulinos. En el 65', disparo alto de Luismi, con todo a favor, tras una bonita acción de un activo Escardó.

Pérez Herrera buscó reactivar a su equipo y realizó un tiple cambio en el 69'. Poley, Manu Baeza y Máyor relevaron a Antonio Jesús, Jacobo y David Grande. Y una falta botada por Bello en ese mismo minuto, la remató Oca de cabeza por encima del larguero.

El Antequera había dado un paso al frente y un centro demasiado fuerte de Escardó no lo pudo rematar Isra el la boca de gol con la caña preparada. Era el preludio de lo que iba a suceder minutos después. Luismi tiró de calidad para invertarse una bonita jugada, con ruleta y disparo que acabó en el fondo de la meta defendida por César. 2-0. Minuto 77'. Las ilusiones xerecistas se esfumaban.

Los minutos restantes fueron de tensión, nervios y pérdidas de tiempo continuas a cargo de un cuadro local que se jugaba la permanencia y que no quería perder bajo ningún concepto la cómoda renta lograda.

El Xerez DFC quería pero ya no podía y el final del partido sirvió para despertar del sueño a un equipo que ha realizado un tramo final de temporada espectacular y que ya debe comenzar a pensar en otra ilusionante campaña en Segunda RFEF. La despedida, ante el San Roque, que aún tiene opciones si gana en Chapín el próximo domingo.