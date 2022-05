"Un penalti bastante riguroso cambió el devenir del partido"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, se mostró resignado al final del encuentro que su equipo perdió ante el Antequera, pero también quiso valorar por encima de todo el gran trabajo que ha realizado su equipo primero para lograr la permanencia y luego para regalar a la afición una semana en la que todos soñaron con cotas mayores. Cree que el penalti de Ocaña fue más que riguroso y ahí coloca la clave del partido, ya que luego, "buscamos el empate con más corazón que cabeza".

El preparador azulino, además, antes de comenzar la rueda de prensa quiso "felicitar al Antequera por haber logrado su objetivo fundamental, que era la permanencia, de forma justa. Creo que es un equipo que merece estar en esta categoría".

–¿Qué valoración realiza de este encuentro?

–Para nosotros era vital, ya que sabíamos que si lo sacábamos adelante nos daba muchas opciones de pelear por un puesto en el 'play-off' de ascenso y si perdíamos, todo era ya imposible. El equipo durante sesenta minutos estuvo bien plantado, supo aguantar el arreón inicial que sabíamos que ellos podían tener por la importancia de lo que también se jugaban. En la segunda, también comenzamos bien, dominando la situación, siendo dueños de la posesión del balón y jugando en campo rival, pero en una jugada esporádica se encontraron con un penalti bastante riguroso que cambió el devenir del encuentro.

–(...)

–Dicen que el fútbol es un estado de emoción y el gol les dio un gran brío, jugando en su campo y ante su afición. Nos fuimos a por el empate más con corazón que con cabeza y eso permitió que llegase el segundo gol. No nos queda otra que seguir trabajando y disfrutando de lo que queda de temporada, aunque ya sólo resta un partido. El objetivo era la permanencia y la logramos a falta de dos encuentros para el final, de ahí el reconocimiento que nos ha hecho nuestra afición. Le estamos muy agradecidos por habernos acompañado en masa hasta aquí, en un día tan importante para Jerez con es el primer día de Feria del Caballo. A partir de ahora, a disfrutarla también nosotros del Real.

–¿Cómo vio el posible penalti sobre Darío Guti en la primera parte?

–Es una jugada que tengo que ver de forma detenida porque desde el banquillo no se aprecia del todo bien, estaba muy lejos. De todos modos, podría haberlo pitado. El jugador me dice que ha sido claro y el de Ocaña no me lo ha parecido tanto. Creo que se resbala y luego tropieza el jugador cuando ya nadie llegaba a por el balón. Son decisiones que toma el árbitro y ya está. Ocaña también me dice que no es penalti para nada. Tendremos que ver la secuencia por televisión para poder analizar qué pasó. Era un momento en el que el Antequera no estaba dominando, éramos nosotros los que mandábamos y en esa contra esporádica se encontraron con el penalti que cambió la dinámica del encuentro de forma total.

–El sueño no se pudo concretar, pero la afición no paró de animar en ningún momento y al final del encuentro reconoció el trabajo del equipo y celebró nuevamente la permanencia...

–Es un placer y un orgullo tener esta afición. Todos los años no la podemos disfrutar porque los técnicos y los jugadores estamos de paso, pero tener el respaldo de estos aficionados y disfrutarla en estas categorías es un lujo, aquí lo han demostrado. Pudimos regalarles esta jornada de ilusión y de esperanza para jugar el ‘play-off’ de ascenso a Primera RFEF, algo impensable hace un mes, y nos lo han recompensado de esta forma. Insisto, es un lujo tenerles y disfrutar de ellos.