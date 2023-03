Antonio Miguel debuta con nota en la portería del Xerez DFC

Antonio Miguel Hermosín llegó el pasado verano al Xerez DFC procedente del Atlético Antoniano con el objetivo de seguir creciendo como portero y ganarse un puesto en el equipo en Segunda RFEF. Ha tenido que esperar 25 jornadas porque Jano Quesada se convirtió en titular indiscutible desde el inicio de temporada. El domingo ante el líder Antequera, Romerito le dio la oportunidad que esperaba y con la que soñaba y no la desaprovechó. Fue de los destacados del combinado azulino, se mostró seguro y realizó un par de intervenciones excelentes, con las que salvó los muebles a su equipo.

El jugador sevillano, aún sub-23, se mostró satisfecho a medias y subrayó que "mi debut ha sido un poco amargo. Estoy contento porque he tenido la oportunidad de jugar y de dejar la portería a cero, que nos hacía falta porque hacía tiempo que no lo conseguíamos, pero nos ha faltado un poco más arriba. En todos los partidos solemos crear bastantes ocasiones, pero esta vez no ha sido así. Tenemos que ser optimistas y ver el lado positivo del punto con portería a cero. Hemos empatado con el líder, que llegaba a Chapín con dos partidos perdidos nada más, y, a partir de aquí, tenemos que crecer".

Sobre su estrenó admitió: "Desde el primer día me he dedicado a trabajar para estar a disposición del míster y jugar cuando lo creyera conveniente para ayudar al equipo, intento hacerlo siempre lo mejor posible. Me ha llegado la oportunidad, quiero aprovecharla y voy a intentar no salir de ahí para seguir ayudando al equipo".

"Quedan nueve finales y creo que vamos a hacer cosas buenas"

Hermosín supo que iba a ser titular "poco antes de empezar el partido, siempre intento entrenar bien y voy con la mentalidad de que voy a jugar. Me alegré, me puse las botas y a parar, no hay otra...".

Y buenas intervenciones a lo largo del partido tuvo, con una excelente estirada en un remate de Darío. "Fue un buen centro, vi que llegaba un poco con curva, aproveché para achicarle y me salió una parada de esas de balonmano, que se suele decir. Estoy contento por haber ayudado, la verdad, pero, como he comentado antes, el sabor es amargo por no habernos llevado la victoria con un jugador más desde la primera parte".

El vestuario, tras la igualada, se encuentra "bien. Lo que hemos hablado es que debemos tomarnos el empate como un punto de partida. La portería la hemos dejado a cero y así no pierdes, empatas como mínimo. Quedan nueve finales y creo que vamos a hacer cosas buenas. Si mantenemos esta racha, los resultados van a llegar seguro. Ya sólo pensamos en la final en El Ejido y en las otras que nos quedan, todos los encuentros van a ser complicados y hay que darlo todo para llevarnos los tres puntos en todos los campos".