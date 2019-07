Astray: "Todos tenemos claro cuál es el objetivo"

astray está encantado de formar parte del proyecto xerecista y aseguró en su presentación que “desde el primer momento que me llamó Edu quise venir a pesar de que tenía otras opciones. A mí me interesa más jugar y ser parte de un proyecto tan importante como este, de una ciudad tan importante, y deportivamente tener opciones de crecer junto con el equipo. Prefería esto antes que jugar en una categoría superior por el mero hecho de ser una categoría más. Es la principal razón por la que estoy aquí, además del cariño y el interés que ha tenido el club desde el primer minuto por mí. Sólo tengo buenas palabras para todo el mundo, afición, vestuario y club y estoy seguro de que va a seguir siendo así durante toda la temporada”.

El jugador ha sido presentado en las instalaciones de Talleres Andaluci y, en primer lugar, Edu Villegas, director deportivo azulino, quiso puntualizar para evitar malentendidos que “lo primero que me dijo el jugador fue lo del asunto del hombro”.

Apuntes

Curro comunica al club que deja el fútbol

Curro Rivelott, futbolista de la cantera del Xerez Deportivo FC, ha comunicado al club azulino que quiere abandonar la práctica deportiva y que, por lo tanto, no va a continuar realizando la pretemporada con el primer equipo. El canterano había regresado al club después de una cesión en la UD Roteña la pasada temporada. Curro inició la pretemporada el pasado 15 de julio junto al resto de componentes de la primera plantilla, demostrando un gran estado de forma en la primera semana de entrenamientos. De hecho, el cuerpo técnico lo contemplaba como una opción de futuro para el primer equipo, con claras opciones de ser importante al contar con él y Adri Rodríguez para el pivote defensivo. Edu Villegas, preguntado ayer al respecto, señalaba que “hablé con Tébar y le comenté que Curro podía ser un recambio importante de Adri Rodríguez. Habló conmigo el viernes, que no se encontraba bien y que tenía problemas personales y que iba a dejar a un lado el fútbol. Le pregunté si tenía algún problema de alguna índole con el club y me dijo que estaba encantado con todos. Es una noticia triste, pero ante eso no podemos hacer nada”.

David Piñero, fichaje de lujo del Xerez B

Fichaje de lujo para el Xerez Deportivo FC B de Francis. El club ha alcanzado un acuerdo con el delantero jerezano David Piñero, jugador que la pasada temporada militó en el CD Guadalcacín y que hace dos temporadas se destapó como goleador en el Jerez Industrial en Primera Andaluza. A sus 23 años, el delantero jerezano, formado en las categorías inferiores del Xerez CD, tratará de aportar experiencia y goles para conseguir los objetivos marcados esta temporada por el conjunto dirigido por Francis.