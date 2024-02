Decepcionante igualada en un mal partido (1-1)

Decepción. El Xerez DFC no ha pasado del empate a uno ante el Ayamonte, el peor equipo como local de la categoría, en un mal partido, en el que se muestra gris, perdona, no genera y no es capaz de doblegar a una escuadra fronteriza con escasos recursos, pero que los de rentabilizó. Los azulinos se adelantan con un gol en propia puerta de David Rodríguez a los seis minutos y Ceballos establece la igualada desde el punto de penalti a cuarto de hora.

Lo mejor de la matinal, que el Gerena se impuso al Salerm Puente Genil por 2-0 y los xerecistas conservan la quinta plaza, que les permite seguir en play-off con 36 puntos, uno más que el sexto clasificado que es ahora el Cueta B, con 36, tras ganar al Cartaya por 3-0. El Salerm baja a la sexta posición con 34 unidades.

David Sánchez, después del triunfo en Chapín por 4-2 ante el colista Coria, apostó por dar continuidad al mismo once, sólo realizó un cambio y fue obligado. Álvaro Garrido, con molestias, se quedó fuera de la lista junto a Oca. Su puesto fue para Pepe Rincón, que recuperaba la titularidad en la banda derecha. Pablo González, tras su triplete a los amarillos, volvía a ser el referente en ataque.

Gol tempranero (0-1)

Los de Sánchez se jugaban mucho y, de salida, parecía que no iban a dar tregua a un cuadro fronterizo mermado -llegaba a esta cita con las bajas por sanción de Tole, Caicedo y Ale Soler- y penúltimo en la tabla. Y, a los seis minutos, después de un centro de Noah al punto de penalti que no pudo rematar Ceballos, se adelantó en le marcador. Las cosas no podían arrancar mejor para los xerecistas. David Rodríguez mandó dentro un centro de Pepe Rincón en su intento de despeje que no pudo alcanzar el meta Maqueda pese a sus esfuerzos. 0-1.

Restaba un mundo, pero el Xerez DFC lograba en poco minutos lo más complicado, decantar la balanza a su favor en un terreno de juego con unas condiciones que no le beneficiaban. Y sólo dos minutos después Teté, tras ganarle la espalda a la defensa, pudo ampliar la ventaja en el marcador con un remate de cabeza a bocajarro que se le marchó alto por muy poco.

Las tablas, de penalti

La réplica de un cuadro local plano llegó a los doce minutos, con un remate de Ceballos que Alberto Durán acertó a interceptar. Fue un aviso. Al cuarto de hora, jarro de agua fría. Un balón colgado al área botó de forma inesperada en una acción con varios jugadores implicados que el árbitro resolvió con penalti. La pena máxima la transformó con maestría Ceballos, en engañó al meta azulino. 1-1.

Con las tablas, al Xerez DFC le tocaba comenzar de nuevo, pero el tanto en contra le descentró y agarró al verde a un cuadro local que había nivelado el choque sin hacer nada. Matías Ramos atajó un disparo de Chacón (19') y en el 23', Maqueda tuvo que intervenir hasta en tres oportunidades en la misma jugada para evitar el 1-2. Finalmente, se quitó la pelota de encima al borde del área con un patadón.

El crono avanzaba lento, el juego era espeso y los locales habían conseguido llevar el partido a su terreno. David León (24') buscó portería con un tiro lejano desde la frontal del área, pero la atrapó el meta local y luego Pepe Rincón no acertaba en un claro mano a mano con Maqueda. El joven extremo perdonó el 1-2 en el 15'.

El Ayamonte ni proponía ni tenía capacidad para hacerlo, daba muestras de debilidad y se mantenía vivo con intensidad y poco más, aunque leía el partido mejor que unos azulinos también desubicados y demasiado fallones en las entregas y de cara a portería. No se sentían cómodos con las interrupciones.

El final del primer acto fue lo mejor para todos. Los dos equipos necesitaban tomar aire y recargar las pilas en el vestuario para regresar al terreno con nuevos bríos. El empate no era un buen resultado para ninguno de los dos.

La segunda parte, sin cambios de inicio

Los futbolistas volvieron al tapete con más ganas y fe y los primeros cinco minutos abrieron la puerta a la esperanza. Un remate de Beto tras un lanzamiento de esquina de Carri se estrelló en el larguero (53'), Teté comenzaba a hacer daño por la izquierda y en el 56', Maqueda le ganó un mano a mano a Pepe Rincón, que estrelló la pelota en el muñeco.

El Xerez DFC se estiraba y pisaba área, pero se fue diluyendo como un azucarillo. La reacción duró poco. El entrenador azulino realizó un doble cambio, con Marcelo e Ilias en lugar de Beto y Teté, pero su equipo no tenía fluidez ni continuidad y cometía demasiados errores tanto en defensa como a la hora de finalizar las jugadas. Se mostraba desdibujado.

El Ayamonte también introdujo variantes y quemó sus naves para defender un poco que no le valía, pero al menos reforzaba su autoestima. El choque recuperaba las constantes del primer tiempo, no había juego ni oportunidades claras.

Una falta lateral lejana botada por Carri la atajó el portero con tranquilidad (78'), en el 81', los xerecistas reclamaron manos dentro del área y los de Ceballos, también reclamaban un pena máxima que el árbitro no vio. Todo era un querer y no poder, no había forma de generar ni de acertar. En el descuento, otra falta de Carri que se fue a las nubes y luego, susto. Una pérdida del chiclanero no la aprovechó un inocente conjunto fronterizo.

El Xerez DFC regresó con un punto y en play-off, pero sin aprobar sus asignaturas pendientes. Sigue sin convencer fuera de casa y sin mejorar en ataque, especialmente a la hora de finalizar y de tomar las decisiones más adecuadas. Ahora, su próximo rival es el Ciudad de Lucena en Chapín, casi nada...