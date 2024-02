Álvaro Martínez, la prolongación de David Sánchez en el centro del campo del Xerez DFC

Álvaro Martínez es uno de los indiscutibles para David Sánchez en el Xerez Deportivo FC. El centrocampista murciano sólo se ha perdido dos partidos del presente campeonato, el de la primera jornada en Chapín contra el Puente Genil y el de Espiel, donde los azulinos cayeron derrotados para posteriormente protagonizar una racha de 11 partidos sin perder que se truncó hace un par de semanas en La Palma.

El mediocentro es de los más destacados esta temporada del conjunto azulino y acumula 1.650 minutos en los 20 encuentros que ha disputado, todos partiendo con dorsal de titular, 14 de ellos completos y sustituido en otros seis. El exjugador del Yeclano afirma que después de la victoria contra el Coria "veo muy bien al equipo, está claro que después de una victoria la semana se lleva mejor, ha sido un poco diferente por el partido que tuvimos contra la selección Andaluza, pero hemos hecho muy buenos entrenamientos y estamos muy mentalizados para ganar el domingo", apunta.

El Xerez DFC recuperó plaza de play-off de ascenso precisamente tras vencer al Coria y aprovechar el empate del Puente Genil en el Polinario contra el Ciudad de Lucena y el objetivo es no abandonar más esa zona de privilegio. El centrocampista asume que la plantilla está más tranquila porque estando "dentro del play-off se lleva mejor", pero señala que "vamos partido a partido y personalmente no miro mucho la clasificación, me centro más en ganar el siguiente partido y semana a semana".

La derrota en La Palma hace un par de semanas acabó con una gran racha de once encuentros sin perder, aunque los azulinos recuperaron la buena senda venciendo, no sin apuros, al colista de la categoría. Martínez comenta que la derrota en La Palma "fue un pequeño desliz, fuimos a ganar pero no pudimos, creo que el equipo no estuvo del todo mal y no tuvimos mucha fortuna, pero lo importante ha sido que después de esa derrota ha llegado una victoria. A ver si seguimos este camino".

En efecto, el XDFC se recuperó rápido del traspié aunque el partido contra el Coria dejó dudas. Después de un claro 3-0, "el equipo se relajó un pelín" y encajó dos goles que metieron a los sevillanos en el partido "en dos acciones puntuales" y hubo "runrún en la grada, se notaba ese nerviosismo por si nos empataban, pero creo que después del segundo gol estuvimos bien y pudimos hacer el cuarto y acabar tranquilos".

No obstante, el encuentro del pasado domingo deja una conclusión clara y es que "si no estás al cien por cien cualquier equipo te hace daño y te genera mucho peligro". Y eso es lo que espera también en Ayamonte ante el peor local de la categoría: "No nos podemos relajar con ningún equipo de esta categoría. Aunque las estadísticas digan que son el peor local nosotros tenemos que ir allí a dar el cien por cien y a salir al partido a por los tres puntos. A priori y entre comillas somos favoritos para ganar, pero también lo éramos en Coria y perdimos. Hay que salir al cien por cien para lograr los tres puntos".

De cualquier forma, el equipo de David Sánchez ha experimentado una gran mejoría conforme ha ido avanzando la temporada y el objetivo es llegar fuerte al tramo final para afrontar el play-off en caso de clasificación, aunque en el vestuario se mira más "domingo a domingo, al siguiente fin de semana, ganar los tres puntos que nos ayudarán a estar ahí" porque "estamos todos muy apretados" y aunque "quedan muchos puntos aún y esto es muy largo todavía y nosotros vamos a hacer todo lo posible para estar ahí".

En lo personal, está agradecido al técnico porque "ha confiado todo el año mucho en mí y estoy muy contento e intentando ayudar al equipo lo máximo posible, trabajo para tener los mejores resultados colectiva e individualmente" y pide a la afición que siga apoyando al grupo: "Ya conocía el club del año pasado cuando jugué aquí, es increíble jugar en este estadio con esta afición que tenemos y la grandeza del club, es muy bonito. Los necesitamos más que nunca, queda poco para final de temporada y cuanto más estén con nosotros mejor para sacar esto adelante".