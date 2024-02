Prueba de madurez para el Xerez DFC en Ayamonte

El Xerez DFC tiene esta domingo una buena oportunidad para mantener su privilegiada quinta posición, puesto de play-off de ascenso que tantos esfuerzos le ha costado esta temporada. Los azulinos se miden a partir de las 12 del mediodía al Ayamonte en tierras onubenses y a priori los condicionantes favorecen al equipo que entrena David Sánchez. Enfrente estará el peor local del Grupo X de Tercera RFEF, que además presenta varias bajas por sanción.

Todo lo que no sea ganar contra el penúltimo de la clase se considerará un paso atrás, aunque el técnico azulino advertía en la previa del choque de la dificultad del encuentro, amén de que su equipo tampoco es que se esté mostrando demasiado fiable cuando le toca desplazamiento, todo lo contrario que en Chapín, siendo el único equipo del grupo que no conoce la derrota como local.

Los azulinos tienen ante todo una prueba de madurez para demostrar que por fin han dado ese paso adelante que tanto ha demandado el preparador sevillano durante toda la temporada. Hace dos semanas, los xerecistas también llegaban en puesto de play-off de ascenso a La Palma y naufragaban poniendo fin a una racha de 11 jornadas sin perder. En el Ciudad de Ayamonte, los de Sánchez tienen una nueva oportunidad para sumar de tres y terminar de despejar dudas, aunque el técnico no las tiene todas consigo y en las horas previas ya adelantaba que "el pronóstico va a ser el de sufrir toda la temporada".

Echando un vistazo a los números, no son malos para un Xerez DFC al que sólo hay que anotarle en el debe el tropiezo en La Palma, amén de una racha de empates que ha provocado que el equipo no esté en una posición más acorde al objetivo trazado por una directiva a la que le quedan días en el cargo. La victoria frente al Coria tampoco despejó dudas: del cómodo 3-0, con hat-trick de Pablo González, se pasó a un inquietante 3-2, resuelto por Teté en el tramo final logrando su primer gol en Chapín y el cuarto en su cuenta particular.

Lista de convocados

Los xerecistas comparecen en tierras ayamontinas con toda la plantilla disponible incluido Antonio Oca, al que en teoría aún le queda alguna semana más para estar disponible. El resto está a disposición del míster, que ha citado a 20 futbolistas, los 17 de la primera plantilla -excepto Beny, que sigue de baja médica-, además de Pepe Rincón -que tiene ficha del filial-, Galafate y el juvenil Jaime Fernández.

En cuanto al equipo inicial, David Sánchez no es muy dado a realizar cambios si no son obligados y podría repetir el mismo once que venció al Coria la pasada jornada, sin descartar alguna variante en el ataque, ya que la defensa formada por Beto, David León, Durán y Hugo se mantendrá inalterada, así como el doble pivote formado por Parejo y Álvaro Martínez. También parece fijo Pablo González tras anotar tres goles la pasada semana y Teté en el costado izquierdo. Frente a los sevillanos, entraron Carri y Álvaro Garrido por Ilias y Pepe Rincón.

Williams ya tiene ficha del filial

David Sánchez explicó el viernes en rueda de prensa el fichaje del delantero nigeriano Williams, que llega coste cero para el club y que la futura directiva que salga de los comicios podrá decidir si ejecuta su fichaje o no en verano. El futbolista, al llegar fuera del plazo de fichajes -acabó el 1 de febrero- no puede jugar con el primer equipo y ya tiene ficha del filial, por lo que podrá debutar este domingo en el partido contra el Racing Club Portuense.