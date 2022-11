"Hay que agachar la cabeza, tragar veneno y aguantar lo que te digan"

Antonio Bello, capitán del Xerez DFC, se mostró contundente al final del encuentro que su equipo perdió en Chapín ante el Cartagena B por 0-2. El jerezano no ocultó su frustración: "Nos vamos como todo el xerecismo, dolidos y decepcionados. Nos hemos llevado un palo muy grande porque era el día perfecto para ganar y salir un poco de abajo ante un rival directo. La afición se ha volcado con nosotros y nosotros no estuvimos a la altura, más claro creo que no puedo ser. Hay que tragar veneno, agachar la cabeza y aguantar lo que te digan, sea perro o cualquier otra cosa".

Lanzado en sus reflexiones, añadió que "cometemos cualquier tipo de fallo y nos penaliza muchísimo. El Cartagena B salió a hacer su partido, a jugar sus bazas y perdimos un balón, del que no culpo a Manolo porque nos puede pasar a cualquiera, yo en la segunda parte perdí uno igual, que nos penalizó demasiado. Perdemos un balón en mitad del campo contrario y se convierte en un mano a mano contra nosotros, aunque luego hay un pase y un delantero muy rápido que define porque tiene un nivel. Aún así, nosotros no podemos conceder ni un ápice porque todo lo que concedemos, nos lo tragamos y darle la vuelta a un marcador adverso en esta categoría es muy complicado".

"Somos culpables desde el primero hasta el último, hay que apretarse los huevos y mirarse cada uno el ombligo"

Bello cree que el parón no ha afectado al equipo y no considera que "por eso hayamos perdido. No es parón ni nada, no hay excusas ninguna. El equipo no salió mal y hasta que encajamos el 0-1 jugamos en campo contrario, pero primer balón que perdemos, dentro. Es que nos fuimos al descanso 0-2, pero si nos hubiésemos ido 0-4 tampoco pasa nada, nos hicieron dos goles, otro sacó Jano y otro balón lo sacó Sergio en la línea y aún hubo que recuerde un trizo cruzado... No ha pesado la semana de parón porque el parón es para todo el mundo. Sabíamos lo que teníamos que hacer, y con mis palabras no estoy culpando a los compañeros que salieron en la primera parte y me quiera quitar de en medio, culpables somos todos, desde el primero hasta el último. Insisto, tenemos que tragar, agachar la cabeza y saber dónde estamos. Hay que dar la cara en estos momentos, que cuando se gana todo el mundo es muy guapo y todo el mundo es muy bueno".

La afición pidió penalti en dos caídas de Simeone. El capitán fue directo: "Que no es cuestión del árbitro, que no valen las excusas. Ni árbitro, ni penalti, ni nada, que no... En esta categoría, como te pongas perdiendo, es muy difícil darle la vuelta al marcador, eso puedes hacerlo una vez o dos, como nos pasó en Sanlúcar, que remontamos con uno menos... Yo llevo aquí seis años y creo que es la primera vez que remontamos un partido con un futbolista menos. Sabiendo eso, en casa hay que salir a morder, pero a morder de verdad. Eso es lo que ha pasado. En la segunda parte, salimos un poco mejor, pero mentira... Ya íbamos 0-2, el otro equipo se replegó, perdió tiempo, se tiraban, no se juega... Si el equipo veterano parecía el de ellos, no el nuestro... Y vuelvo a repetir que no estoy culpando a los futbolistas que han jugado en la primera parte, que si yo hubiese salido, hubiese pasado exactamente lo mismo. Aquí somos culpables desde el primero hasta el último. Hay que apretarse los huevos y mirarse el ombligo cada uno".

"En noviembre no podemos decir que Chapín pesa, cuando el Xerez te ficha tienes que saber a dónde vienes y qué tipo de exigencias hay"

La derrota hizo daño al equipo y el plantel terminó "muy afectado. La gente está muy dolida. Ahora mismo, entras en el vestuario y parece que no hay nadie, no se oye ni una mosca, ¿cómo vamos a estar? Llevamos dos semanas preparando este partido y con los resultados que se han dado, hubiésemos subido dos o tres puestos en la tabla. En un año muy complicado porque el grupo es muy difícil en casa tienes que sacar puntos, no podemos llevar los partidos que llevamos y no haber ganado en Chapín. La gente está dolida, está con ese veneno que nos tenemos que tragar, no hay otra".

Chapín pesa, pero tampoco quiere ampararse en ese dato el centrocampista azulino para justificar la mala racha. "Cuando el Xerez DFC te ficha tienes que saber a dónde vienes y qué tipo de exigencias hay, así que ya está. Cuando fichas por el Xerez sabes que tienes que jugar en Chapín, que tiene tres mil socios y lo que te van a exigir los socios, el club y todo el mundo. Ahora, en el mes de noviembre, porque estemos abajo no podemos decir que Chapín pesa mucho... Pues haber firmado por otro club, todo eso todos los sabíamos antes de venir aquí".