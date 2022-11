"No estamos haciendo las cosas bien y en la primera parte dimos facilidades"

Francis, técnico del Xerez DFC, no ocultó su decepción tras una nueva derrota en casa, en esta oportunidad ante el Cartagena B, un rival directo en la lucha por la permanencia. Admitió que su equipo no estuvo bien, lamentó los errores atrás y asegura que "necesitamos confianza y ser un equipo más feliz".

–¿Con qué sensaciones ha terminad el partido?

–Hemos perdido 0-2 y en casa... En los primeros 25 minutos dimos muchas facilidades atrás, al margen de los dos goles, tuvieron algunas opciones más claras. A partir de ahí, mejoramos un poco y en el segundo tiempo estuvimos algo mejor, pero no pudo ser. Estamos jodidos con la derrota, hay que corregir muchas cosas, nos tenemos que levantar y hay que seguir.

–¿Cómo vio al equipo a nivel defensivo?

–Lo he comentado, y cuando hablo del plano defensivo, no lo hago sólo de los jugadores de atrás. No estuvimos a la altura en la primera media hora, encajamos dos goles pronto y crearon alguna opción más.

–¿Qué pasó para que el equipo fallara en lo que usted ha hecho hincapié durante la semana?

–Acumularon mucha gente por el centro, tuvieron mucha movilidad y nosotros estamos por delante del balón y no defendimos bien. Lo habíamos hablado y trabajado, pero se ha dado el partido así. Otra vez cometimos errores.

–¿Acusó el Xerez DFC que el rival convirtiese en gol su primer fallo?

–Es la sensación de que en casa no hemos ganado, que teníamos muchas ganas. Fue al principio y quedaba mucho. Sabíamos que un gol nos metía en el partido porque el 0-2 es engañoso, pero tampoco estuvimos finos ofensivamente, no tuvimos demasiadas opciones.

"Cuando pierdes dos partidos de tres algo falla, tenemos que mejorar mucho y si no es así va a ser difícil"

–¿Le pesan las piernas a los jugadores en casa?

–Pienso que no, es que el partido se ha dado así con los dos goles tempraneros. El segundo gol nos hizo mucho daño, aunque intentamos engancharnos. Lo que necesitamos es algo más de confianza, pero no hasta ese punto.

–La falta de gol es uno de los puntos flacos del equipo...

–Cuando no marcas o lo haces antes que el rival pasa lo que pasa. El gol es la salsa del fútbol. Nos está costando, pero tenemos confianza en los hombres de ataque, que son los que están más cerca de marcarlos. No entra la pelotita, no estamos teniendo ocasiones claras y así también es más difícil.

–¿Cómo vio desde el banquillo el gol anulado a Edu Salles?

–Desde mi perspectiva no se puede ver del todo claro, aunque creo que Simeone llega antes. De todos modos, al cien por cien no puedo decir lo que pasó, no lo tengo claro.

–¿Cómo se levanta el ánimo del vestuario?

–Tenemos que creer en nosotros, tener más confianza y ser más atrevidos porque lo podemos hacer. Debemos soltarnos, tenemos que ser un equipo más alegre, más feliz. Nos está costando un poco eso. Toca levantarse. Dentro de siete días hay otro partido en el que podemos cambiar la situación y con esa es la mentalidad con la que tenemos que ir. Si no es así, mal vamos.

–¿En qué ha mejorado el equipo desde su llegada?

–Cuando pierdes dos partidos de tres es complicado, si se pierde es porque las cosas no se han hecho del todo bien. Tenemos que mejorar mucho y si no es así esto va a ser difícil.