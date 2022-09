Bello mejora y Manu Baeza, duda en el Xerez DFC ante el UCAM por un esguince

El Xerez DFC prepara el encuentro de este domingo en La Condomina (19:30) ante el UCAM con dos jugadores con problemas. Bello sigue con molestias en su hombro derecho y Manu Baeza es seria duda por un esguince.

Pérez Herrera, técnico azulino, espera contar con los dos jugadores, pero no lo tiene del todo claro. "Bello jugó con molestias el domingo, es un futbolista que se ayuda mucho del braceo en las disputas y no lo pasó bien, tuvo una mala noche después de haber forzado. No entrenó ni lunes ni miércoles, ya el jueves y este viernes sí lo ha hecho, se encuentra bastante mejor y va recuperando fuerza. A ver cómo va evolucionando".

Por su parte, sobre el extremo sevillano ha aclarado que "sufrió un esguince el miércoles, tiene el tobillo inflamado, no está entrenando y también a ver cómo va mejorando. Hay que esperar".

Los aficionados que no puedan desplazarse a Murccia podrán seguir el encuentro en directo por Popular TV Murcia en TDT y de manera online por webdirecto.com a un precio de 3'99 euros.

Por otro lado, el Xerez DFC ya conoce los horarios de sus dos próximas citas de Liga tras Murcia. El domingo 18 recibirá al Yeclano a las seis en Chapín y en la cuarta jornada le toca viajar a Lepe. El San Rpque ha fijado este compromiso el sábado 24 también a las 18:00.